Pirelli zal tijdens het Grand Prix-weekend in België een nieuw bandenconcept introduceren. Ze zullen namelijk één type band overslaan in de gebruikelijke keuzes van drie compounds. In Spa worden de C1 (hard), C3 (medium) en C4 (soft) gebruikt. Hiermee laten ze C2 buiten de boot vallen

Dit seizoen is al meerdere keren gebleken dat de onderlinge competitie niet spannend genoeg is. Pirelli merkte dit op en kondigde eerder aan dat ze de strijd tussen de teams willen aanwakkeren door te experimenteren met andere bandenkeuzes, in de hoop dat het verschil tussen de teams kleiner wordt. Nu heeft de bandenorganisatie ervoor gekozen om een nieuw bandenpakket toe te passen tijdens het raceweekend in België.

Waarom is er gekozen voor Spa-Francorchamps?

Volgens technisch directeur Simone Berra is Spa de ideale plek om dit nieuwe concept uit te proberen: “We hebben onze simulaties uitgevoerd en de data gedeeld met de F1 en de FIA. Daaruit bleek dat een sprong in compounds in Spa waarschijnlijk de meest interessante optie zou zijn vóór de zomerpauze, een nuttig moment om dit te testen.” Het idee is om teams meer strategische keuzes te bieden. “We hebben gezien dat het meenemen van de C1 kan zorgen voor een andere benadering: je kunt dan kiezen voor één stop met de C1, maar met een iets langzamer tempo, of voor twee stops met de C3 en C4.”

Sprintformat telt ook mee

Ook het sprintformat speelt mee, aangezien er tijdens de GP van België dus een sprintrace is: “We zouden een situatie kunnen krijgen waarin alle teams dezelfde strategie volgen, maar in elk geval zou er de mogelijkheid zijn voor een tweestopsrace, dus met meer spektakel.” Daarna komt de directeur nog met een andere reden: “Daarnaast weten we dat Spa een sprintrace heeft: dat zal invloed hebben op het bandenverbruik en vraagt om nauwkeurige keuzes, die ook tot fouten kunnen leiden.” Het zal dus de vraag zijn in hoeverre dit impact zal hebben op de strategieën en onderlinge gevechten.

