Pirelli-chef Mario Isola onthult dat het Italiaanse bandenmerk na de zomerstop met agressievere bandenkeuzes komt. Voor de race in Zandvoort wordt met zachtere banden gereden dan in 2024 en in Austin zal Pirelli een compound overslaan om de verschillen in strategie te bevorderen.

Afgelopen jaar meldde Isola al dat de verschillende typen banden qua prestaties te dicht bij elkaar lagen. Daardoor was het voor teams gemakkelijk om een eenstopper uit te voeren op zachte banden, terwijl de bedoeling juist was dat daarop een tweestopper werd gereden. Het bandenmerk laat nu bewust een compound thuis om de verschillen tussen de banden te vergroten en zo meer variatie in racestrategieën af te dwingen.

Compound overslaan

De bedoeling is om in Austin en in Mexico een compound over te slaan. "Als een team de harde band wil gebruiken en mikt op een éénstopstrategie, worden ze gestraft met een tragere band. Wie agressief wil zijn, moet kiezen voor twee stops," citeert SportsMole. Naar het weekend in Austin neemt Pirelli dan ook de C1-, C3- en C4-banden mee. Een weekend later, in Mexico-Stad, zullen de C2-, C4- en C5-banden de keuze zijn.

Pitstopstrategieën

Isola benadrukt dat de teams vrij conservatief zijn en dat Pirelli dus meer variatie met de strategie wil uitlokken. "Wanneer een éénstopper en tweestopper qua racetijd dicht bij elkaar liggen, kiezen teams van nature voor één stop. Ze willen geen risico lopen op verkeer of een fout bij de pitstop. Daarom willen we iets meer variatie afdwingen."

