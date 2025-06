Pirelli-baas Isola over cruciale bandentest in Barcelona: “Tsunoda en Antonelli leveren waardevolle data voor 2026”

Yuki Tsunoda heeft inmiddels zijn eerste tests afgewerkt met Red Bull, kort na het rampzalige weekend in Spanje waarin hij als laatste eindigde en geen verklaring had voor zijn gebrek aan snelheid. In Barcelona kreeg hij de kans om zich twee dagen lang volledig op het testen te richten, in de hoop antwoorden te vinden op zijn vormcrisis.

Pirelli’s testprogramma voor 2026 komt in een beslissende fase. Mario Isola, de baas van de bandenfabrikant Pirelli, geeft uitleg over het programma: “Ons lopende testprogramma komt in de beslissende fase. Voor 1 september moeten de constructies gehomologeerd worden, terwijl we voor de compounds tot 1 december de tijd hebben. Hier in Barcelona, een circuit dat banden zwaar op de proef stelt, hebben we de hardste compounds uit het assortiment getest en waardevolle data verzameld. Die gaan we in juli, na de Grand Prix van Groot-Brittannië, verder verifiëren tijdens de test op Silverstone.”

Hoe verliepen de eerste rondes?

Isola na afloop de deelnemende teams en coureurs, waaronder Yuki Tsunoda: “Ik wil de drie teams en hun respectievelijke coureurs bedanken die bij deze test met ons samenwerkten. We weten dat het niet vanzelfsprekend is om twee dagen langer op het circuit te blijven na een triple-header die afgelopen zondag eindigde.” Op woensdag testten Andrea Kimi Antonelli voor Mercedes en Tsunoda namens Red Bull de 2026 Pirelli-banden. Het programma was vooral gericht op het vergelijken van verschillende constructies en oplossingen voor de hardste bandensoorten. In totaal werden 300 rondes gereden: 150 door Antonelli (beste tijd 1:14.903) en 150 door Tsunoda (1:16.839).

