Mario Isola, de topman van Pirelli - bandenleverancier in F1 - stelt dat het bedrijf voor 2026 aanpassingen op de planning heeft staan om de regenbanden bruikbaarder te maken dan nu het geval is.

Al jaren gebruiken de coureurs het liefst niet de regenbanden tijdens races, zelfs als de omstandigheden hier wel om vragen. Dit komt vooral omdat de coureurs geen fan zijn van de banden en liever op intermediates rijden. Isola stelt tegenover Motorsport.com dat Pirelli voor 2026 veranderingen heeft gepland. "We hebben het patroon op het loopvlak een beetje aangepast om ervoor te zorgen dat we met deze constructie en compound minder last hebben van oververhitting. Daardoor moet die beter werken op circuits met een hogere belasting dan de twee circuits waarop we kunnen testen: Fiorano en Paul Ricard. Voor 2026 overwegen we een compleet ander patroon van het loopvlak dat nog veel meer in de genoemde richting gaat."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda onthult achterstand op Verstappen: 'Twee stappen achter'

Hoe Pirelli regenbanden wil testen

Isola legt vervolgens uit hoe het de grootste uitdaging omtrent de regenbanden aan wil gaan vallen: het testen van de banden zelf. "We hebben nog steeds het probleem dat we niet kunnen testen op circuits met een veel hogere belasting van de band. Maar wat we nu doen, is dat we op elk circuit waar we gaan testen - Barcelona, Jerez, et cetera - een back-up plan hebben met regenbanden. Als het dan eens regent, hoef je geen testdag weg te gooien, maar maak je er een programma met regenbanden van. Dat is natuurlijk geen gecontroleerde omgeving met sprinklers, maar komt wel redelijk overeen met wat je tijdens een echt raceweekend hebt."

Gerelateerd