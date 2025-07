Yuki Tsunoda stelt dat hij momenteel 'twee stappen achter' ligt op Max Verstappen als het gaat om upgrades van de auto, iets wat zijn prestaties dit seizoen niet ten goede is gekomen.

Sinds zijn promotie naar Red Bull Racing voor de Japanse Grand Prix heeft hij maar drie keer punten gescoord en zakte hij na de race in Oostenrijk zelfs achter Liam Lawson, de coureur die hij verving. Tsunoda heeft in tien raceweekenden zeven punten gescoord, terwijl teamgenoot Verstappen er 165 heeft gescoord. De Japanner heeft het, net zoals zijn voorgangers, lastig gehad met de RB20. In tegenstelling tot de Nederlander heeft hij echter niet de luxe gehad van een auto die races makkelijk kan winnen. Tijdens de Britse Grand Prix werd hij laatste van de geklasseerde finishers na een tijdstraf van tien seconden voor een botsing met zichzelf. Zelfs de Limburger had het lastig qua tempo op Silverstone, waar de gok met de setup van Red Bull niet uit zou betalen.

Tsunoda 'twee stappen achter' op Verstappen

Tsunoda zal tijdens de Belgische Grand Prix eindelijk dezelfde upgrades als de coureur van Red Bull krijgen, maar het aankomende sprintweekend biedt slechts een tijdsvenster van 60 minuten om zich aan te passen aan de nieuwe onderdelen. Tsunoda is zich bewust van de uitdaging die voor hem ligt. "Ik ga upgrades krijgen volgend weekend. Momenteel heb ik twee stappen achterstand in termen van het pakket vergeleken met Max, dus dit gaat zeker helpen voor de volgende race. Tegelijkertijd wordt het een sprintweekend. Dus de enige tijd die ik kan aanpassen met de vloer zal tijdens één vrije training zijn, maar ik zal mijn best doen."

Toekomst Tsunoda bij Red Bull

De druk is hoog voor de Japanner, die niet zeker is van zijn toekomst bij Red Bull. Het team is onder de indruk van Isack Hadjar en lijkt Arvid Lindblad klaar te hebben staan om volgend jaar zijn debuut in F1 te maken. Tsunoda zal alleen volgend jaar nog op de grid staan als hij een wonder verricht bij Red Bull of als hij naar Cadillac gaat, waar zij meer interesse lijken te hebben in Sergio Perez of Valtteri Bottas. Honda heeft duidelijk gemaakt dat Tsunoda tot het einde van het seizoen nog voor Red Bull zal rijden, ondanks de geruchten over een mogelijke vervanger. Met de Belgische Grand Prix in het vooruitzicht staat de Japanner voor een belangrijk weekend; een kans om te laten zien dat hij nog steeds zijn plaats bij het Oostenrijkse team waard is, ondanks de uitdagingen van het sprintweekend. De komende dagen zullen uitwijzen of hij die kans grijpt om zijn situatie te verbeteren.