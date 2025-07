Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zal volgens Jack Plooij 'de polonaise' hebben gelopen nadat Christian Horner als teambaas bij Red Bull Racing werd ontslagen.

Begin vorige week maakte Red Bull plots bekend dat Horner was ontslagen als teambaas van Red Bull Racing en Laurent Mekies zijn opvolger zou worden. In het Race Café van Ziggo Sport was Plooij te gast om onder meer te praten over een mogelijke toekomst van Sebastian Vettel bij Red Bull in een bepaalde rol (niet als coureur). Ook werd het ontslag van Horner besproken, die dus vorige week werd ontslagen door Red Bull nadat de spanningen buiten het circuit tussen meerdere partijen op waren gelopen en de prestaties op de baan steeds minder werden sinds begin 2024.

Plooij ziet Marko 'de polonaise lopen' na ontslag Horner

Als het ontslag van Horner en de rol van Marko aan bod komen, stelt Plooij dat de Oostenrijker van iedereen waarschijnlijk het meest blij zal zijn met het feit dat Horner ontslagen is. De twee werken al samen sinds Red Bull Racing werd opgericht, maar de machtsstrijd zorgde ervoor dat volgens Plooij de adviseur van Red Bull blij is dat Horner en niet hij vertrokken is. "Hij loopt nu de hele week de polonaise in huis, dat kan ik je vertellen."

Plooij over Marko en Horner

Plooij vervolgt en wijst naar de machtsstrijd tussen de twee, waarbij Marko steun kreeg van CEO Oliver Mintzlaff en Horner vooral van de Thaise eigenaren: "Er was een machtsstrijd gaande tussen die twee gasten. Uiteindelijk zit Marko nog waar hij zit, dus hij zal wel tevreden zijn." De machtsstrijd zou zijn ontstaan na het overlijden van Dietrich Mateschitz, de oprichter van Red Bull en tevens de man die achter het ontstaan en financieren van Red Bull Racing zat.

