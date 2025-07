Juan Pablo Montoya heeft zich uitgesproken over het ontslag van Christian Horner als teambaas bij Red Bull Racing en de rol die Max Verstappen en zijn kamp daarin hebben gespeeld. De Colombiaanse oud F1-coureur waarschuwt de viervoudig wereldkampioen tevens dat 'iemand nu de volledige macht heeft' binnen het team.

In een groot interview met AS Colombia gaat Montoya in op wat er allemaal is gebeurd bij Red Bull. Volgens Montoya heeft Verstappen, en zeker zijn kamp (met onder meer vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen), een grote rol gespeeld bij het vertrek van Horner. 'Ze [Jos en Horner] kunnen niet goed met elkaar overweg. Er was altijd een oorlogje gaande. Het probleem is: Max zal naar Jos luisteren, dus hij heeft veel invloed en macht."

Montoya vraagt zich af wat nu bij Red Bull?

Nu Horner weg is en Laurent Mekies zijn opvolger is bij Red Bull, vraagt Montoya zich af of alle macht nu naar adviseur Helmut Marko gaat nu hij de machtsstrijd achter de schermen gewonnen lijkt te hebben. "Wat interessant wordt is: wat gaat er nu gebeuren? Christian is weg. Blijft Helmut Marko? Vertrekt hij ook?. Want wie er ook binnenkomt in die rol, wil waarschijnlijk alles onder controle krijgen. Alles ligt nu in handen van Helmut: de controle over de rijders, over alles. Tenzij Helmut ook betrokken was bij de beslissing. Voor mij roept het veel vragen op, en draait het honderd procent om Max."

'Misschien hadden mensen geen zin om te werken onder Horner'

Montoya denkt dat het ontslag van Horner het begin is van nog meer nieuws vanuit Red Bull. "Ze zijn al zoveel mensen kwijtgeraakt. Ze hebben grote leiders binnen de Red Bull-structuur verloren. Misschien vullen ze die rollen niet goed op, of vinden ze niet de mensen die ze willen. Misschien wilden mensen gewoon niet werken onder Christian. Het is ingewikkeld, maar meestal is dit soort nieuws pas het begin. Er komt nog iets aan. Dat is mijn persoonlijke mening, zonder dat ik er zeker van ben."

