McLaren-teambaas Andrea Stella wil met de FIA in gesprek over het feit dat coureurs na afloop van een race steeds minder durven te zeggen uit angst voor een straf. Max Verstappen is al langer wat voorzichtiger met zijn woorden, en Oscar Piastri hield na afloop van de race op Silverstone zijn kaken stijf op elkaar.

De FIA heeft regels opgesteld over wat een coureur wel en niet mag zeggen over de internationale autosportbond. De straffen voor vloeken zijn al enigszins versoepeld, maar er bestaan nog altijd bepalingen over het in diskrediet brengen van de FIA. Die regels zijn zo geformuleerd dat het onduidelijk is wat er precies onder valt en laten veel ruimte voor interpretatie. Daardoor zijn coureurs steeds terughoudender in hun uitlatingen, en krijgen fans en media zelden nog een oprechte mening te horen.

Coureurs durven zich niet meer te uiten

Stella gaat in gesprek met Auto Motor und Sport in op die ontwikkeling en legt uit dat hij met de FIA om tafel wil om het ‘probleem’ te bespreken. De Italiaan zag Piastri zich beheerst opstellen en prijst die houding, maar erkent ook dat er een bredere zorg speelt: "In zo’n verhitte situatie raden we onze coureurs altijd aan om eerst de beelden terug te kijken en dan pas te reageren. Maar als je geen eerlijke uitspraken meer mag doen omdat je daar problemen mee kunt krijgen, dan is dat een ander probleem. Daar moeten we opnieuw naar kijken. Dat willen we samen met de FIA doen."

Oplossing ligt bij de FIA

De teambaas benadrukt daarbij dat hij geen confrontatie met de FIA zoekt; volgens hem is het in goed overleg prima op te lossen. "We willen geen conflict starten en er is ook geen sprake van belangenverstrengeling op dit punt. Alle partijen hebben hier hetzelfde belang. Wij stellen ons altijd coöperatief op richting de FIA en de stewards."

