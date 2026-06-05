Verstappen dicht bij Hamilton en Leclerc in gevecht om P1 in VT2
Verstappen dicht bij Hamilton en Leclerc in gevecht om P1 in VT2
Lewis Hamilton was tijdens de tweede vrije training in Monaco de snelste coureur met een 1:13.026. De zevenvoudig kampioen wist teamgenoot Charles Leclerc op één tiende te houden en Max Verstappen kwam op P3 ‘slechts’ iets meer dan anderhalve tiende tekort op de Engelsman.
De tweede training ging om klokslag 17:00 uur van start en bij Isack Hadjar was er voorafgaand nog wat stress in de pitbox. Zo klapte de Fransman tijdens de eerste training in de muur en moest Red Bull daardoor aan de bak om de wagen op tijd klaar te hebben voor de start van VT2. Die sessie begon onder aardige omstandigheden. Het was een graad of 23 Celsius en de baantemperatuur lag rond de 31 graden Celsius, met een luchtvochtigheid van 61 procent.
Red Bull herstelt RB22 van Hadjar en stuurt Fransman de baan op
Net als in de eerste training was het direct druk op de baan toen het licht in de pitstraat op groen ging. Alle coureurs kwamen op de gele banden naar buiten, behalve het duo van Aston Martin, dat koos voor de zachtste compound. Na zo’n tien minuten was het Verstappen die met een 1:14.008 bovenaan stond. Daarachter waren het Leclerc, Antonelli, Hamilton en Russell die de top vijf completeerden. Die tijd bleef overigens niet heel lang staan, want enkele momenten later wist Hamilton een tandje bij te zetten en sprong hij met een 1:13.729 naar de snelste tijd. Ondertussen was er goed nieuws bij Hadjar, die na tien minuten uiteindelijk ook de baan op wist te rijden. "Dank jullie wel jongens", zo klonk het bij Hadjar op de boardradio.
Norris zorgt voor VSC
De eerste uitvaller tijdens VT2 was niemand minder dan Lando Norris. De regerend kampioen zorgde voor een Virtual Safety Car en parkeerde zijn MCL40 in de uitloopstrook van de chicane bij het uitkomen van de tunnel. De Engelsman reed de tunnel uit, waarna de wagen compleet stilviel en het moment iets weg had van de uitvalbeurt van Russell in Canada, waarbij ook de wagen ineens de geest gaf.
Kwalificatiesimulaties
Na wat aanpassingen aan de wagen reed Verstappen met nog 37 minuten te gaan weer de baan op. Ook Antonelli besloot weer de baan op te gaan en ook hij koos, net als Verstappen, voor de rode banden en ging dus ook zijn kwalificatiesimulatie aan. Hadjar was ondertussen bezig in zijn gerepareerde RB22 en wist met een 1:16.825 naar P19 te springen, zij het op de gele banden. Het eerste rondje van Verstappen op rood was goed voor P3, met een 1:14.008; Antonelli sloot aan op P4. Een rondje later ging Verstappen weer sneller en sprong hij naar P1 met een 1:13.467, terwijl Russell zijn ronde moest afbreken omdat in de laatste bocht de Audi van Bortoleto in de weg zat. Piastri kende voorlopig een rommelige training, waarbij hij lang op P8 bleef staan en tijdens de snelle rondjes hier en daar de vangrail kuste en dus tijd verloor.
Verstappen en Ferrari's knokken om bovenste plekken
Hoewel Verstappen zijn tijd nog wist aan te scherpen naar een 1:13.194, was het Leclerc die de koppositie overnam, want hij was 57 duizendsten sneller in zijn SF-26. Toch bleef die tijd ook niet heel lang staan, want teamgenoot Hamilton kwam daar met één tiende onderdoor, wat nogmaals de snelheid van de Scuderia in Monaco onderstreept. Vervolgens was het Franco Colapinto die een onderonsje met de vangrails had. De Argentijn onderstuurde in bocht één en de Alpine kreeg de klap te verwerken en Colapinto koos ervoor om daarna direct richting de pitbox te gaan.
Pérez zorgt voor vlammend einde
In de laatste tien minuten was het in de top drie niet meer interessant. Verstappen reed rond op negentien ronden oude softbanden en het duo van Ferrari stond in de pitbox. Russell en Antonelli moesten genoegen nemen met P4 en P5, waarbij de klassementsleider nog aangaf dat de W17 nogal onvoorspelbaar reageerde. Pérez zorgde vervolgens nog voor een opmerkelijk moment, waarbij de rechtervoorrem vlammen vertoonde en de Mexicaan niet anders kon dan zijn wagen parkeren. De wedstrijdleiding koos met drie minuten te gaan voor een rode vlag en hoewel de baan uiteindelijk nog werd vrijgegeven, waren er geen tijdsverbeteringen meer.
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