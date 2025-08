Formule 1-kijkers hoopten op een klassieker in de regen op het Circuit de Spa-Francorchamps afgelopen zondag. Helaas viel het spektakel tijdens de Grand Prix van België tegen. De FIA besloot de race met 80 minuten uit te stellen, vanwege het slechte zicht, maar hier denkt Fernando Alonso een oplossing voor te hebben.

Max Verstappen was er niet over te spreken dat wedstrijdleider Rui Marques zo voorzichtig was met de start van de wedstrijd. "Ik wist dat ze iets voorzichtiger zouden zijn na Silverstone, maar dit sloeg nergens op. Dan kun je beter gelijk zeggen: 'Oké, we wachten totdat het compleet droog is en dan beginnen we op slicks'. Want dit is niet wat een regenrace inhoudt voor mij", sneerde de Red Bull-coureur tegenover onder andere GPFans. Er waren nog maar zeven ronden onder groen verreden, voordat de eerste pitstops werden gemaakt van de intermediates naar de slicks. Niet alleen moeten de nieuwe technische reglementen van 2026 échte regenraces terugbrengen, maar ook een mogelijk idee wat door de tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin werd geopperd.

Artikel gaat verder onder video

Alonso geen fan van nieuwe generatie asfalt

"Ik denk dat de banden, de breedte van de banden, het zicht zeker slechter maakten", begon Alonso tegenover de aanwezige media op de Hungaroring. "En waarschijnlijk ligt het ook sommige stukken asfalt op de circuits - dat is een beetje anders dan wat we vroeger hadden. Toen we namelijk nog in Sepang raceten met een boel water, was het altijd prima. Maar nu met deze nieuwe generatie asfalt, wat heel erg zwart is en voor veel grip zorgt in droge omstandigheden, werkt het als een soort spiegel in natte omstandigheden. Het zicht is niet best. Maar ik weet niet wat we daar aan kunnen doen of hoe de banden het zouden doen op veel ruwer asfalt."

Alonso stelt ZOAB voor

De Spanjaard stelt het gebruik van ZOAB voor, wat staat voor zeer open asfaltbeton, iets wat we in Nederland veel gebruiken. In Duitsland en België zie je het weinig, dus als je de grens over gaat terwijl het regent, krijg je plotseling veel meer water op je voorruit. "Op sommige snelwegen, en dit heb ik al vaker gezegd over snelwegen, is er nul spray. Als we nou dat asfalt voortaan op alle circuits gebruiken, heb je dus nul spray. Waarschijnlijk dat je dan wel ongelooflijk veel bandenslijtage krijgt in droge omstandigheden, maar dat weet ik niet. Vanuit dat oogpunt kunnen we er in ieder geval werk van maken en een startpunt hebben. Maar ik ben ook maar gewoon een coureur." Naast bandenslijtage is een nadeel van ZOAB dat het erg duur is.

Gerelateerd