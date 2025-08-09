De zomerstop is inmiddels in volle gang en dat betekent dat het bij de Nederlandse fans begint te kriebelen: de volgende race die op het programma staat, is namelijk de Dutch Grand Prix. Hoe laat worden de sessies in Zandvoort dit jaar afgewerkt?

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft andermaal weer één groot racespektakel te worden. Dit jaar kunnen de fans het er in ieder geval nog één keer volop van nemen, net als in 2026. Dan staat jammer genoeg de laatste Dutch Grand Prix op het programma.

Circuit Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is één van de oudste circuits op de kalender. De baan door de duinen werd in 1948 officieel geopend. De Formule 1 streek er voor het eerst neer in 1952, waarbij Alberto Ascari de race domineerde. Tot en met 1985 werd het circuit gebruikt voor de Formule 1. Na een afwezigheid van 36 jaar kwam het circuit, mede dankzij de populariteit van Max Verstappen, weer terug op de kalender. Wel werd de baan op een aantal aspecten aangepast. Zo heeft de Arie Luyendijkbocht een banking van 18 graden. Het lijkt daarmee op een bocht uit de ovals die we vooral in de Verenigde Staten terugvinden. Het circuit is 4259 meter lang met veertien bochten en er worden 72 rondjes gereden. Lewis Hamilton heeft het ronderecord in handen met een 1:11.097. Met de kronkelige bochten en de hoge snelheid is het circuit een ware uitdaging voor de coureurs. Verstappen wist de laatste drie Grands Prix in Zandvoort te winnen, alvorens Lando Norris in 2024 het stokje overnam. Wie wint er dit jaar?

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Het raceweekend in Zandvoort wordt dit jaar - de één-na-laatste editie op vrijdag 29 augustus om 12:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 16:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 30 augustus begint al om 11:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 15:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Nederland, hét hoofdgerecht van het weekend, wordt op zondag 31 augustus om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 29 augustus

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Zaterdag 30 augustus

Derde vrije training: 11:30 uur

Kwalificatie: 15:00 uur

Zondag 31 augustus

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur

