Goed nieuws voor Nederlandse F1-fans: Dankzij déze samenwerking de ultieme beleving in Zandvoort

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort is voor vele Nederlandse fans hét moment van het jaar om naar uit te kijken, maar men weet ook dat in 2026 de coureurs nog maar een keer te zien zijn in Nederland. Deze afsluiting zal groots worden uitgepakt, aldus de organisatie in een persbericht.

Om die ervaring mogelijk te maken, werkt de organisatie ook het komende jaar samen met CM.com. Het bedrijf blijft tot en met 2026 Event Partner en zorgt naar eigen zeggen 'opnieuw voor een soepele digitale fanervaring tijdens het grootste sportevenement van Nederland'. De samenwerking tussen deze partijen bloeit voort sinds de terugkeer van het Nederlandse circuit op de Formule 1-kalender. Sindsdien bouwt CM.com mee aan alle belangrijke digitale onderdelen voor bezoekers: van het kopen van tickets en het contactloos betalen tot persoonlijk contact voordat het raceweekend begint en tijdens het evenement zelf. Alles wordt geregeld, zodat fans snel en makkelijk hun weg vinden.

Artikel gaat verder onder video

Partner onmisbaar om evenement soepel te laten verlopen

Volgens sportief directeur Jan Lammers is CM.com onmisbaar: “CM.com is een partner die onze ambities begrijpt en op alle fronten bijdraagt aan ons succes. De tevredenheid van onze bezoekers en fans is essentieel voor de kwaliteit van het evenement. CM.com heeft keer op keer bewezen de volledige fanreis, van het kopen van een ticket, het ontvangen van actuele informatie, het betalen van een drankje tot het verlaten van het circuit, soepel en plezierig te maken. We kunnen in 2026 opnieuw vertrouwen op hun team en digitale infrastructuur om zowel bezoekers op het circuit als fans thuis een unieke ervaring te bieden.”

Woorden beloven veel goeds

Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, is ook trots op de samenwerking: “Wat begon als een samenwerking is uitgegroeid tot een hecht partnerschap, gebaseerd op gedeelde waarden als kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. De Dutch Grand Prix is een evenement met internationale allure, een indrukwekkende organisatie waar we onze technologie inzetten om de fanbeleving te versterken. Het is bijzonder dat we dit gezamenlijk vanaf de basis hebben opgebouwd. De nauwe samenwerking en maandenlange voorbereiding zorgen ervoor dat we de beleving van de honderdduizenden Formule 1-fans elk jaar naar een nóg hoger niveau kunnen tillen. Ook dit jaar introduceren we verrassende innovaties die de fanreis verder verrijken.”

Een afsluiting om naar uit te kijken

Er klinken dus positieve geluiden over de samenwerking, waarmee hopelijk de algehele ervaring van de bezoekers op en top zal gaan zijn. Ook geeft de organisatie aan dat de afgelopen edities een groot succes waren en eindigt het met een onthulling hoe het laatste jaar op het circuit zal worden afgesloten. Er zal in dat weekend een sprintrace zijn. Daarmee geeft de organisatie in het persbericht aan: "Een afscheid in stijl, waarin de organisatie er alles aan doet om de fanbeleving naar een ongekend niveau te tillen."

Gerelateerd