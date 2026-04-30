Volgens Robert van Overdijk is de kans aanwezig dat de Formule E in de toekomst een plekje krijgt op Zandvoort. De circuitdirecteur stelt bij BNR dat, waar sommige takken van het bedrijfsleven wegblijven bij de Dutch Grand Prix met de Formule 1, diezelfde sectoren juist wél interesse tonen in de volledig elektrische klasse.

De Dutch Grand Prix beleeft in 2026 zijn laatste editie, nadat de race in 2021 terugkeerde op de Formule 1-kalender. Bij de aankondiging van het vertrek gaf de organisatie al aan dat het de risico’s niet langer wilde dragen. Van Overdijk liet eerder ook weten dat men vooral wilde stoppen op het hoogtepunt.

Formule E op Zandvoort?

De afgelopen weken zijn verschillende raceklassen gelinkt aan een mogelijke toekomst op Circuit Zandvoort, nu de Formule 1 zijn laatste jaar ingaat. De Formule E hoort daar volgens Van Overdijk ook bij, en gesprekken zouden al gaande zijn: "Het mooie van Formule E; daar praten we mee. Dat is echt nog allerminst zeker, maar daar heb ik ook geen UBO-weekend voor nodig."

Nederlandse bedrijfsleven geïnteresseerd in Formule E'

De UBO-wetgeving (Uitzonderlijke Bedrijfsomstandigheden) in Zandvoort heeft betrekking op de geluidsnormen die niet overschreden mogen worden, iets waar de Formule E geen last van heeft: "Het maakt namelijk geen geluid. Wat je wel ziet bij Formule E, waar bij Formule 1 bepaalde takken van het bedrijfsleven en overheden eigenlijk een beetje weg willen blijven, merk je dat het innovatieplatform, mobiliteitsplatform en energietransitieplatform mensen juist enorm aanspreekt. Daar zie ik wel toekomstkansen."

