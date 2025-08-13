Albon over Zandvoort: 'Alsof je met de auto door een supermarkt rijdt' | GPFans News
Volgens Alexander Albon is het rijden op Circuit Zandvoort met een Formule 1-wagen vergelijkbaar met een auto die door een supermarkt rijdt. Hij ziet dat er op het krappe circuit weinig ruimte is, maar noemt het tegelijk een geweldig circuit voor de rijders.
Albon over Zandvoort
