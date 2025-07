De afgelopen dagen, zeker op maandag, regende het hard in Nederland. Zo ook in Zandvoort, dat aan zee ligt en daardoor te maken kreeg met nog wat extremer weer dan in andere delen van het land. Dat heeft het circuit van Zandvoort, waar de F1 Grand Prix van Nederland eind augustus wordt gehouden, ook gemerkt.

De Grand Prix van Nederland wordt dit seizoen voor de voorlaatste keer gehouden. Nadat Max Verstappen de eerste drie edities won, was het in 2024 Lando Norris die de race in Zandvoort op zijn naam schreef. Zeker in 2021 en 2022 maakte de Grand Prix indruk met de show die om het raceweekend heen werd georganiseerd, maar de raceorganisatie maakte ondanks dit succes zelf bekend dat het na 2026 klaar is met de Grand Prix van Nederland.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Weersverwachting Grand Prix van België: regenbuitjes in aantocht en niet al te warm

Zwaar weer in Zandvoort

Over een maand staat de Grand Prix van Nederland dus op het programma, maar een maand voor die race heeft het circuit te maken gekregen met hevige regenval en zelfs schade. Op foto's is te zien dat de schade tijdens en na de regenval flink is, waarbij er vooral flink wat schade is aan de baan en banking bij de Kumhobocht en de Arie Luyendyk Bocht, de laatste twee bochten van het circuit. Te zien is dat er zowel in de banking als op het asfalt zelf een scheur is ontstaan door de hevige regenval. Of er verder nog schade is, is niet duidelijk. Een ideale voorbereiding op de race van volgende maand is het natuurlijk niet.

Zandvoort looks in perfect conditions right now

📸@Lisaa_xlando pic.twitter.com/2w8qPrKXJZ — Holiness (@F1BigData) July 21, 2025

Gerelateerd