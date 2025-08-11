Hoewel een overwinning behalen anno 2025 voor Max Verstappen geen vanzelfsprekendheid meer is, kan de Nederlander bij een zege in Zandvoort een bijna zestig jaar oud record verbreken.

Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix in 2021 wist Verstappen tot drie keer toe de race voor thuispubliek te winnen. Afgelopen jaar was Lando Norris echter een een klap sneller, waardoor hij zijn eerste zege in Nederland pakte. Komend jaar staat de race door de duinen voorlopig voor de laatste keer op de Formule 1-kalender en heeft Verstappen nog twee kansen om Jim Clark te evenaren.

Verstappen kan op gelijke hoogte komen met Clark

Met zijn drie zeges in Zandvoort staat Verstappen op gelijke hoogte met Jackie Stewart en Niki Lauda. Ook deze wereldkampioenen wonnen de race in Nederland drie keer. Lukt het hem over een paar weken opnieuw, dan evenaart hij Clark, die uiteindelijk vier keer op de hoogste trede van het podium stond.

Coureur Aantal overwinningen Jaren gewonnen Jim Clark 4 1963, 1964, 1965, 1967 Jackie Stewart 3 1968, 1969, 1973 Niki Lauda 3 1974, 1977, 1985 Max Verstappen 3 2021, 2022, 2023 Alberto Ascari 2 1952, 1953 Jack Brabham 2 1960, 1966 James Hunt 2 1975, 1976 Alain Prost 2 1981, 1984

Kansen op zege in Zandvoort klein

De kans op een overwinning lijkt echter niet heel groot te zijn. De RB21 is momenteel geen wagen die de MCL39 kan uitdagen. In Hongarije kende Red Bull Racing een dramatisch weekend, waarna Helmut Marko achteraf aangaf dat het team wel wist waar het probleem lag. Het circuit in de duinen van Zandvoort beschikt echter over iets meer hogesnelheidsbochten, wat in het voordeel zou moeten zijn van de RB21. Toch legt de Oostenrijkse wagen het tijdens de races nog vaak af tegen McLaren, dat simpelweg een stuk beter met de banden omgaat.

