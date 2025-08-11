Verstappen komt op gelijke hoogte met Jim Clark bij zege in Zandvoort
Verstappen komt op gelijke hoogte met Jim Clark bij zege in Zandvoort
Hoewel een overwinning behalen anno 2025 voor Max Verstappen geen vanzelfsprekendheid meer is, kan de Nederlander bij een zege in Zandvoort een bijna zestig jaar oud record verbreken.
Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix in 2021 wist Verstappen tot drie keer toe de race voor thuispubliek te winnen. Afgelopen jaar was Lando Norris echter een een klap sneller, waardoor hij zijn eerste zege in Nederland pakte. Komend jaar staat de race door de duinen voorlopig voor de laatste keer op de Formule 1-kalender en heeft Verstappen nog twee kansen om Jim Clark te evenaren.
Verstappen kan op gelijke hoogte komen met Clark
Met zijn drie zeges in Zandvoort staat Verstappen op gelijke hoogte met Jackie Stewart en Niki Lauda. Ook deze wereldkampioenen wonnen de race in Nederland drie keer. Lukt het hem over een paar weken opnieuw, dan evenaart hij Clark, die uiteindelijk vier keer op de hoogste trede van het podium stond.
|Coureur
|Aantal overwinningen
|Jaren gewonnen
|Jim Clark
|4
|1963, 1964, 1965, 1967
|Jackie Stewart
|3
|1968, 1969, 1973
|Niki Lauda
|3
|1974, 1977, 1985
|Max Verstappen
|3
|2021, 2022, 2023
|Alberto Ascari
|2
|1952, 1953
|Jack Brabham
|2
|1960, 1966
|James Hunt
|2
|1975, 1976
|Alain Prost
|2
|1981, 1984
Kansen op zege in Zandvoort klein
De kans op een overwinning lijkt echter niet heel groot te zijn. De RB21 is momenteel geen wagen die de MCL39 kan uitdagen. In Hongarije kende Red Bull Racing een dramatisch weekend, waarna Helmut Marko achteraf aangaf dat het team wel wist waar het probleem lag. Het circuit in de duinen van Zandvoort beschikt echter over iets meer hogesnelheidsbochten, wat in het voordeel zou moeten zijn van de RB21. Toch legt de Oostenrijkse wagen het tijdens de races nog vaak af tegen McLaren, dat simpelweg een stuk beter met de banden omgaat.
Gerelateerd
Net binnen
Russell behandelt rol als GPDA-voorzitter: "Misselijkmakend om te zien"
- 4 minuten geleden
Fittipaldi zou Verstappen als eerste vastleggen: "Hij presteert op een ander niveau"
- 1 uur geleden
Olav Mol en Jack Plooij kiezen top vijf coureurs uit eerste seizoenshelft | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Verstappen komt op gelijke hoogte met Jim Clark bij zege in Zandvoort
- 2 uur geleden
- 1
Doornbos ziet Red Bull erg afhankelijk worden van Verstappen: 'Als Max er niet zou zijn...'
- 3 uur geleden
Verstappen blikt alvast vooruit op Zandvoort: "De juiste kleur oranje"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Familievriend deelt reden voor ontslag Horner: "Het was een gerichte aanval van Red Bull"
- 22 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli