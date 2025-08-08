Hamilton laat zich lovend uit over Dutch GP: 'Dat maakt dit circuit en deze fans speciaal'
Hamilton laat zich lovend uit over Dutch GP: 'Dat maakt dit circuit en deze fans speciaal'
Lewis Hamilton heeft zich uitgelaten over de aanwezigheid van Circuit Zandvoort en de F1 Grand Prix van Nederland op de kalender van de koningsklasse. De zevenvoudig wereldkampioen is er de afgelopen vier seizoenen niet echt succesvol geweest, maar is wel lovend.
De Grand Prix van Nederland stond van 1952 tot 1985 heel vaak op de kalender in F1 (op vier jaar na), maar ontbrak van 1986 tot en met 2019 op de kalender. Door de aanwezigheid van Max Verstappen keerde de race weer terug in Zandvoort. Tenminste, dat was de bedoeling voordat de coronacrisis daar was. In 2021 kon de race wel doorgang vinden. Verstappen won meteen in 2021, 2022 en 2023 de eerste drie edities van de race. Vorig jaar moest hij echter genoegen nemen met de tweede plaats achter de tevens populaire Lando Norris. Ook dit jaar zal de Nederlander niet als favoriet richting Zandvoort gaan.
Hamilton lovend over Dutch GP
In gesprek met Viaplay laat Hamilton zich lovend uit over de aanstaande Dutch Grand Prix, die eind augustus weer verreden gaat worden na de zomerstop. "Je kunt het vergelijken met een oud huis met veel karakter. Hoe krijgt een huis zo'n karakter? Door al zijn kleine minpuntjes en natuurlijke oneffenheden. Veel circuit zijn vlak, maar die in Zandvoort is gemaakt in een tijd zonder moderne techniek. Daardoor heeft dit circuit kuilen en hobbels [die je nergens anders ziet], doordat er hoogteverschil zit in de grond en heuvels. Dat maakt deze baan voor mij één van de mooiste om op te racen. De fans zijn ook elk jaar weer geweldig. Zij zorgen ervoor dat de race echt bijzonder is."
