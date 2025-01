Dutch GP, TT Assen en meer: alle belangrijke races van 2025 in Nederland op een rijtje

Het jaar 2025 is begonnen en het duurt nog effe voor dat het seizoen in de auto- en motorsport dit jaar echt los gaat barsten, maar er zijn in 2025 weer genoeg grote races die in 2025 weer in Nederland worden verreden. Een overzicht van alle belangrijke races en de datums.

F1 Dutch Grand Prix

In 2025 is de Formule 1 voorlopig voor de voorlaatste keer in Nederland te bewonderen. Sinds 2021 is de grootste raceklasse van allemaal weer in ons land live te zien, maar hier komt na 2026 een einde aan. In 2025 is de Grand Prix van Nederland weer de eerste race na de zomerstop. Van 29 tot 31 augustus zal het weekend plaats gaan vinden, ongeveer in dezelfde periode als vorig jaar dus. Hopelijk dit jaar met wat beter weer en een zege van thuisfavoriet Max Verstappen.

MotoGP TT Assen

Na de Grand Prix van Nederland is de TT in Assen het grootste auto- en motorsportevenement in Nederland. Ook dit jaar is dit weer het geval. Dit jaar is de race in Nederland het tiende raceweekend in de MotoGP, Moto2 en Moto3. Collin Veijer zal dit jaar in de Moto2 door alle thuisfans samen met Zonta van den Goorbergh vooruit geschreeuw worden. Dit gaat gebeuren van 27 tot 29 juni op het circuit van Assen.

Superbikes Assen

Net zoals elk jaar zullen ook de Superbikes in 2025 weer actief zijn in Nederland. Tijdens het derde raceweekend van het seizoen 2025 is het al raak, want dan wordt de race in Assen gehouden. Dit zal zijn van 11 tot en met 13 april, met natuurlijk weer thuisfavoriet Michael van der Mark die van de partij zal zijn.

DTM

Ook de DTM, een raceklasse waarin ze alleen maar in Nederland, België en vooral Duitsland actief zijn, zal weer in Zandvoort gaan races in 2025. Dit keer zal het op 7 en 8 juni raak zijn. Het is het derde raceweekend van het seizoen 2025 voor de raceklasse, met daarin opnieuw Nederlander Thierry Vermeulen die zal hopen op een goede thuisrace.

Porsche Supercup

Dan is er nog de Porsche Supercup, zoals altijd actief op het circuit van Zandvoort. Ook dit seizoen is dat weer het geval, en wederom zal dat zijn tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland. Van 29 tot 31 augustus kunnen de fans die voor F1 naar Zandvoort komen, ook van de Porsche Supercup met Larry ten Voorde en nog veel meer Nederlanders kunnen gaan genieten. Het is het voorlaatste raceweekend van het seizoen in de raceklasse.

F1 Academy

Voor de fans die dat weekend in Zandvoort zijn, is er sowieso genoeg om naar te kijken. F2 en F3 zijn wederom afwezig tijdens dat weekend, maar de F1 Academy met de meest getalenteerde en jonge vrouwelijke coureurs is wel aanwezig. Ook daar wordt er van 29 tot 31 augustus dit jaar op Zandvoort gereden.

MXGP

Tot slot is er nog de MXGP, waar Jeffrey Herlings en nog veel meer Nederlanders actief in zijn. De motorcrossklasse zal in 2025 ook weer actief zijn in Nederland, namelijk op 23 en 24 augustus in Arnhem. Het zal het zeventiende raceweekend zijn van de raceklasse, van de in totaal twintig die er verreden worden. Het is tevens het laatste grote race-evenement in Nederland van 2025.

