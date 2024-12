Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws dat de F1 Grand Prix van Nederland na 2026 van de kalender gaat verdwijnen. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse, won in 2021, 2022 en 2023 de race.

Deze week kwam het nieuws echter naar buiten dat er, na de Grand Prix van Monaco en Italië, ook duidelijkheid was over de toekomst van de Grand Prix van Nederland. Daar waar Monaco en Italië een flinke verlenging kregen en tot eind 2031 op de kalender staan, gaat de Grand Prix van Nederland op initiatief van de organisatie maar door tot eind 2026. Zo zal er in 2025 en 2026 dus nog een Grand Prix in Zandvoort verreden gaan worden, waarna het gedaan is met de Grand Prix.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'In Spa-Francorchamps zal het nieuws rondom Dutch GP vrolijk ontvangen worden'

Verstappen over nieuws rondom Grand Prix van Nederland

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi, het laatste raceweekend van 2024, wordt Verstappen voor het eerst gevraagd naar zijn mening over het besluit dat er na 2026 geen Grand Prix van Nederlander meer op de kalender zal staan in F1. “Ik vind het jammer dat het niet doorgaat, maar ik ben erg trots op wat ze hebben gedaan. Toen ik in de F1 begon, had ik nooit verwacht dat we ooit terug zouden gaan naar Zandvoort. Het was en is geweldig om alle fans daar te zien.”

Gerelateerd