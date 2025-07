Graeme Lowdon, de teambaas van Cadillac, vindt dat de Formule 1 echt een volwaardig wereldkampioenschap moet zijn, en dat betekent volgens hem minstens twaalf teams op de grid. De Brit is namelijk van mening dat er te weinig kans is om toe te treden tot de F1.

"Het is een wereldkampioenschap", legt Lowdon uit tegenover de media. "Dit is geen franchise-sport. Dit is een waar wereldkampioenschap: de besten van de wereld komen samen en strijden tegen elkaar. De beste teams, de beste coureurs." Cadillac vormt straks in 2026 het elfde team, maar Lowdon vindt dat er ruimte genoeg is voor meer teams in de hoogste raceklasse.

Huidige werkwijze voelt oneerlijk

Het huidige Concorde Agreement laat in totaal twaalf teams toe, maar dat maximum wordt nu nog niet benut. "Je kunt de Formule 1 niet het hoogste niveau van autosport noemen, tenzij het een écht wereldkampioenschap is", stelt Lowdon. "Stel je voor dat de 100 meter-finale op de Olympische Spelen maar met twee mensen is, omdat de anderen niet mogen meedoen. Dat zou voor de fans ook niet goed voelen."

Het mag ook geen vrije inloop worden

Lowdon benadrukt overigens wel heel duidelijk dat het geen vrije inloop moet zijn. "Niet iedereen moet zomaar kunnen meedoen. Je moet bewijzen dat je klaar bent voor de uitdagingen van deze sport", zegt hij. "Een Formule 1-auto bouwen is niet makkelijk. Het proces om toe te treden is zwaar, dat weet ik uit ervaring. Maar als je het waar kunt maken, dan moet het kunnen. Voor de fans moet de grid gewoon vol zijn."

