Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Carlos Sainz hebben hun mening gegeven over het feit dat de F1 Grand Prix van Nederland na 2026 niet meer op de kalender zal staan. Alle drie komen ze tot dezelfde conclusie.

In de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi stelt Sainz dat hij steeds meer Europese races ziet vertrekken. "Ik denk dat het een moeilijk onderwerp is. Ik weet natuurlijk niet precies waarom Zandvoort niet langer op de kalender blijft. De sport gaat wel de kant op waarin we meer races buiten Europa hebben. Dat is waarschijnlijk door economische en financiële redenen. Voor mij zou het perfecte beeld zijn als er maar twintig races op de kalender staan. Ik ben van mening dat er sowieso acht of negen races in Europa moeten zijn, omdat de sport daar vandaan komt. Misschien zouden ze ermee moeten roteren, als een evenement niet elk jaar op de kalender kan staan. Dat hoeft niet te betekenen dat een race voor altijd verdwijnt. Dan kunnen ze eens in de twee tot drie jaar terugkomen."

Piastri over GP Nederland in Zandvoort

Piastri haakt in op wat Sainz zegt. "Ik ben het eigenlijk grotendeels met hem eens. We kunnen als sport zijnde niet alle circuits waar we zijn opgegroeid van de kalender laten verdwijnen. Als je aan de coureurs vraagt wat hun lievelingscircuit is, dat het grootste deel een circuit uit Europa kiest, misschien Suzuka dan. We moeten voorzichtig zijn dat we niet al dat soort circuits van de kalender laten verdwijnen. We houden ervan om daar terug te komen allemaal. Zandvoort brengt wel wat logistieke uitdagingen met zich mee. Het kost altijd veel moeite om daar alles voor elkaar te krijgen. Nu er nog een extra team bij gaat komen, gaat die uitdaging alleen maar groter worden. Wel moeten we als sport zijnde echt wakker blijven dat we dit soort circuits niet allemaal de das omdoen in de toekomst."

Hamilton reageert

Hamilton sluit zich aan bij Piastri en Sainz. "Ik ben het helemaal eens met wat er net allemaal gezegd is. Het is heel erg jammer dat een circuit als Zandvoort van de kalender afgaat. De fans daar zijn echt geweldig. Tuurlijk volgen ze Max, helemaal nu hij wereldkampioen is. Fans maken de sport tot wat het is. Financieel kan het natuurlijk wel moeilijk zijn."

