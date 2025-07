Jos Verstappen (53) is niet blij met de uitspraken die Robert Doornbos (43) deed op televisie in het programma Race Café De Stamtafel op Ziggo Sport. Doornbos vertelde welke clausule er in het contract van Max Verstappen (27) staat en 'verklapte' vervolgens dat Verstappen gaat vertrekken. Jos is daar niet blij mee.

Aan de praattafel van Ziggo werd heftig gediscussieerd en gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Ook de exitclausules in zijn contract bij Red Bull kwamen ter sprake. Doornbos nam op beide onderwerpen een stellig punt in. Volgens de Rotterdammer is het "honderdduizend procent" zeker dat er een clausule is die betrekking heeft op de stand van Red Bull bij de constructeurs. Vervolgens 'verklapte' Doornbos dat Verstappen gaat vertrekken bij het team waar hij vier wereldtitels wist te veroveren. "Hij gaat weg", zo klonk het stellig uit de mond van de ex-coureur, die zelf in het verleden ook uitkwam voor het team van Red Bull.

Jos Verstappen noemt Doornbos een "kip zonder kop"

De uitspraken die Doornbos op live televisie deed, werden ook gezien door Jos Verstappen. De vader van Max hoorde hoe Doornbos zowel de inhoud van de clausule als het vertrek van zijn zoon bij Red Bull wereldkundig maakte. En daar was hij niet bepaald blij mee. Jos wendde zich tot het Instagram-kanaal van Ziggo Sport, waarop een fragement uit de televisie-uitzending was geplaatst. Met één heldere zin liet Jos niets aan de verbeelding over. "Doornbos lult als een kip zonder kop", zo haalde de rallycoureur uit richting de analist.

Fans reageren op uithaal Jos Verstappen

De reactie van Jos op Instagram werd uiteraard door veel F1-fans gezien. Een enkeling kon het dan ook niet laten hierop te reageren. "@robertdoornbos wat vind je van de reactie van josverstappen7? Die is het niet met je stelling eens", zo schreef iemand. "En er meteen vol gas tegenin... Daarom heet hij Joss The Boss!", klinkt het in een andere comment. Weer een ander schrijft: "Doornbos zegt meestal niet heel veel nuttige dingen."

