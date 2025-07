Max Verstappen (27) vertrekt bij Red Bull Racing. Dat is de stellige mening van Robert Doornbos (43), die hij ventileerde bij het programma Race Café De Stamtafel op Ziggo Sport. Volgens de analist komt "het sprookje" met Red Bull ten einde. Mercedes lijkt de meest voor de hand liggende volgende bestemming.

In het tv-programma van Ziggo Sport wordt de toekomst van Verstappen uitvoerig besproken. Ook de veelbesproken clausules kwamen op tafel en daarvan stelde Doornbos al "honderdduizend procent" zeker te weten dat er tenminste één clausule, met betrekking tot de constructeursstand, was opgenomen in het contract tussen Verstappen en Red Bull Racing. Volgens diverse berichten is de exitclausule inmiddels beschikbaar omdat de Grand Prix van Oostenrijk desastreus verliep. Als Doornbos van presentatrice Shelly Sterk de vraag krijgt of Verstappen inderdaad nu weg kan, geeft hij een stellig antwoord.

Doornbos kraakhelder: "Verstappen gaat weg"

"Hij gaat weg", zo klinkt het krachtig en vol zelfvertrouwen uit de mond van Doornbos. "Die gesprekken met Mercedes zijn gaande, dat is geen rocket science. Al langer, dat is vorig jaar al begonnen. En die George [Russell] moet gewoon maar wachten, duimen draaien." Volgens Doornbos zijn er verschillende redenen te noemen die een vertrek rechtvaardigen. "Hij [Verstappen] heeft natuurlijk meer informatie dan wij, maar het motorenprogramma; loopt dat up to date? Wat gaat er gebeuren met Red Bull Powertrains? Kan Ford leveren volgend jaar? Dat zijn allemaal optelsommen die hij, en zijn management, natuurlijk allemaal al weet. Wij zien van de buitenkant veel en ik hoor nog wel eens wat van vogeltjes links en rechts, dan zou ik denken, als jij je kampioenschapsrun door wil zetten, dan komt er een ander team dat de komende jaren kampioenschappen gaat winnen."

Het Red Bull-sprookje is een keer voorbij

Volgens Doornbos kan het nou gewoon eenmaal de realiteit zijn dat de dominantie van Red Bull definitief voorbij is. En Verstappen wil een winnende auto, dat heeft hij heel duidelijk uitgesproken. "Weet je, het Red Bull-sprookje stopt een keer. Hoe graag ik ook zou willen zien dat het doorgaat", zo zegt de analist. "