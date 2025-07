Max Verstappen en zijn management, bestaande uit Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, zijn achter de schermen druk bezig om de nabije toekomst in kaart te brengen. De Verstappens zouden bereid zijn bij Red Bull Racing te blijven, maar dan wel op de voorwaarde dat Christian Horner wordt vervangen, zo meldt Auto Motor und Sport.

De wereld van de Formule 1 houdt z'n adem in. Iedereen lijkt te wachten op het verlossende woord vanuit Verstappen: gaat hij nu wel of niet weg bij Red Bull Racing? En zo niet, begint dan volgend jaar het hele circus weer opnieuw wanneer de Red Bull-Ford-motor niet aan de verwachtingen kan voldoen? Op dit moment draait de geruchtenmolen echter nog op volle toeren - en vanuit Duitsland is daar weer een nieuw element aan toegevoegd. Het toonaangevende Auto Motor und Sport meldt namelijk dat het kamp van Verstappen twee scenario's klaar heeft staan voor de nabije toekomst. Enerzijds heeft men de ontsnappingsclausule en anderzijds wil men - bij een eventueel langer verblijf bij Red Bull - de druk op Horner opvoeren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen overweegt twee opties voor 2026

De reden waarom Verstappen nog geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn toekomst, lijkt volgens de Duitse berichten te zijn omdat er ook daadwerkelijk nog geen duidelijkheid is. Kamp Verstappen zou twee opties overwegen, die heel kort samen te vatten zijn in: vertrekken of blijven. In principe wil Verstappen graag blijven bij de familie die hem groot heeft gemaakt in de Formule 1, maar de Nederlander wil ook dat het team weer competitief wordt. De voorwaarde om te blijven zou dan ook zijn dat 'het team zich strategisch moet herpositioneren', zo klinkt het vanuit bovenstaand medium.

Horner eruit of Verstappen eruit?

"Dit zou onder meer betekenen dat teambaas Christian Horner vervangen moet worden of dat zijn bevoegdheden ingeperkt moeten worden", zo klinkt het. Horner heeft immers alle touwtjes in handen bij Red Bull. Hij leidt zowel het raceteam, de technische afdeling, de motorafdeling en de marketing. Tot op heden kreeg Horner hierin altijd de steun van de Thaise meerderheidsaandeelhouders, maar inmiddels beginnen ook zij te twijfelen. "Volgens interne bronnen is de familie Yoovidhya niet langer volledig tegen een herstructurering. De fractie in Salzburg maakt zich zorgen over het imago van het merk", zo schrijft AMuS.

Ze vervolgen: "De sportieve neergang maakt iedereen nerveus. Ze weten ook dat de renstal maar de helft waard is zonder Verstappen. Dat zie je terug in de tweede coureur. En je kunt je ook voorstellen dat Verstappen meer vertrouwen heeft in een Mercedes-motor voor de nieuwe motorformule dan in die van Red Bull."

Verstappens willen af van 'eenmanszaak' Red Bull

Het kamp van Verstappen ziet nog wel brood in een toekomst bij Red Bull, maar niet als het nog langer een 'eenmanszaak', gerund door Horner, blijft. Zij willen dat de verschillende afdelingen binnen Red Bull ieder hun eigen manager krijgen. "Maar Horner vervangen is geen gemakkelijke opgave", zo klinkt het. "Hij heeft 21 jaar ervaring. Hij heeft uitstekende politieke connecties." Mocht de teambaas niet van een wijken willen weten, dan zouden de Verstappens overwegen de exitclausule in te zetten en te vertrekken bij de Oostenrijkse grootmacht.

