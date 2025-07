Doornbos onthult clausule Verstappen: "Die weet ik, die staat er honderdduizend procent in"

Robert Doornbos (43) heeft onthult welke clausule er in ieder geval in het - nog tot medio 2028 doorlopende - contract van Max Verstappen (27) staat bij Red Bull Racing. Dit heeft de Ziggo Sport-analist bekendgemaakt bij het tv-programma Race Café De Stamtafel.

Het gaat de laatste dagen eigenlijk alleen nog maar over de mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Het zou de meest schokkende transfer zijn sinds de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. Lange tijd werd aangenomen dat Verstappen zijn contract bij Red Bull, dat nog doorloopt tot medio 2028, zou uitzitten, maar sinds enkele weken staat de boel op losse schroeven. De geruchtenmolen bereikte haar kookpunt toen er verhalen naar buiten kwamen dat Verstappen sinds de teleurstellend verlopen Grand Prix van Oostenrijk zijn exitclausule kan activeren. Er zouden twee clausules in zijn contract staan, waarvan Doornbos het "honderdduizend procent" zeker weet dat er tenminste één klopt.

Artikel gaat verder onder video

Chandhok oppert mogelijkheid: 'Russell tekent één jaar bij, Verstappen in '27 naar Mercedes?'Lees meer

Doornbos licht dubbele clausule contract Verstappen toe

Aan de tafel bij Ziggo werd de crash tussen Kimi Antonelli en Verstappen bij de start in Oostenrijk besproken en werd de suggestie op tafel gegooid dat Verstappen misschien wel zo mild reageerde, omdat hij al meer weet over zijn toekomst bij Mercedes. Vervolgens kwamen ook de clausules in zijn contract ter sprake en daar zei Doornbos het volgende over: "Als die exitclausules kloppen... Er gaan wilde verhalen, er zijn eigenlijk twee clausules. Eentje is dat als Max niet in de top 2 staat bij de rijders in het kampioenschap, dan activeer je de exitclausule." Olav Mol geeft vervolgens aan dat hij heeft vernomen dat het niet om een top 2, maar om een top 3-klassering gaat."Ja, maar stel dat het top 2 is", zo reageert Doornbos op Mol. "Dan is het [de clausule] nu geactiveerd. Want dan had hij dat alleen kunnen halen als hij afgelopen weekend had gewonnen en Lando en Oscar pech hadden gehad."

Doornbos: déze clausule staat er honderdduizend procent zeker in

Vervolgens onthult Doornbos dat er in ieder geval één clausule op zeker in het contract van Verstappen staat. "Dat is als Red Bull niet meer bij de top 3 in de constructeurs staat. En die weet ik, die staat er honderdduizend procent in. Want als een constructeur niet meer kan leveren, dan kan Max ook niet meer leveren. En Red Bull staat vierde bij de constructeurs."

Gerelateerd