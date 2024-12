Lewis Hamilton rijdt komend weekend zijn laatste raceweekend als coureur van Mercedes als hij tijdens de sessies van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi de baan op gaat. De Brit blikt vooruit op het weekend en deelt zijn verwachtingen.

Sinds zijn debuut in 2007 rijdt Hamilton al voor Mercedes, eerst nog in samenwerking met McLaren als Vodafone McLaren Mercedes - McLaren het chassis, Mercedes de motor - en vanaf 2013 als alleen Mercedes. Aan deze legendarische samenwerking komt na de race in Abu Dhabi een einde. De Brit, die zeven wereldkampioenschappen heeft gewonnen in F1, gaat vanaf 2025 in een Ferrari proberen wereldkampioen te worden. Hij zal teamgenoot worden van Charles Leclerc, die de kopman van de afgelopen jaren is geweest bij het Italiaanse team sinds Sebastian Vettel vertrok.

Hamilton blikt vooruit op laatste weekend met Mercedes

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het slotweekend in Abu Dhabi gaat Hamilton op het weekend van zijn afscheid. De Brit geeft aan dat hij op een mooie manier zijn periode bij Mercedes af wil sluiten. “Ik wil op de juiste manier eindigen bij Mercedes, deze dagen zullen super emotioneel zijn. Het is natuurlijk allemaal enorm spannend.” Sinds het nieuwe tijdperk in 2022 begon, heeft Hamilton geen realistische kans gehad om een achtste titel toe te voegen. De auto van Mercedes en de vorm van Hamilton zijn daar niet goed genoeg voor geweest.

Hamilton gaat dit weekend 'alles geven'

Toch is Hamilton duidelijk over zijn doel voor dit weekend in Abu Dhabi, het circuit waar het in 2021 zo gruwelijk mis voor hem ging in de slotfase van de race en zijn achtste titel mis zou lopen. “Dit weekend wil ik alles geven. Vandaag al, vanaf de eerste briefings, realiseerde ik me dat het de laatste race met het team is. Het is een gevoel dat moeilijk te beschrijven is."

