Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is nog steeds van mening dat de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 niet eerlijk is verlopen. De Oostenrijk wijst hiervoor nog steeds naar wedstrijdleider Michael Masi.

Mercedes leek in 2021 voor het zoveelste jaar op rij kampioen te worden bij zowel de coureurs als constructeurs. Dit was totdat Nicholas Latifi zijn auto in de muur reed en een safety car veroorzaakte. Masi besloot vervolgens alleen de auto's tussen Hamilton en Verstappen, die toen op P1 en P2 reden, erlangs te laten. Daarnaast liet hij de auto's ook niet achteraan aansluiten. Dit om ervoor te zorgen dat de race met nog een rondje te gaan hervat kon worden. Verstappen haalde vervolgens Hamilton in en werd daardoor wereldkampioen. Na afloop ging Mercedes nog wel in protest, maar uiteindelijk besloten ze zelf dit protest in te trekken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Penelope probeert aandacht Verstappen op te eisen en breekt in tijdens livestream

Wolff over Abu Dhabi 2021

Wolff stelt in gesprek met Armchair Expert with Dax Shepard dat hij nog steeds van mening is dat Mercedes in Abu Dhabi bestolen is. "Vijf ronden voor het einde van de race waren we wereldkampioen. Wij hebben gewonnen. En dan besluit iemand dat het wereldkampioenschap moet eindigen met een ronde. Dat die auto’s ertussen zich mogen unlappen is ongehoord."

Wolff wijst naar Masi

Wolff heeft al vaak aangegeven dat hij van mening is dat Masi zich als wedstrijdleider niet aan de regels heeft gehouden en zelf regels besloot te bedenken om de race niet achter de safety car te laten eindigen. "Waarschijnlijk in de sport in het algemeen. De wedstrijdleider besloot iets te doen wat niet in het regelboek stond. Niet eens een verkeerd oordeel, het stond gewoon helemaal niet in het regelboek. Het was vooral de gekte eromheen."

Gerelateerd