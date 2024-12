Esteban Ocon vertrok vroegtijdig bij het team van Alpine in aanloop naar zijn overstap naar Haas, waardoor de Fransman geen afscheid heeft kunnen nemen van het personeel in de fabriek van het team in Enstone. Volgens teambaas Oliver Oakes is hij echter van harte welkom.

Esteban Ocon liet de Grand Prix van Abu Dhabi bij het team van Alpine aan zich voorbij gaan, zodat hij later die week tijdens de testdag vast in actie kon komen namens zijn nieuwe werkgever: het team van Haas. Alpine maakte ondertussen van deze mogelijkheid gebruik om de coureur die eerder dit jaar werd aangekondigd als vervanger van Ocon - Jack Doohan - vast in de auto te zetten. Zo kwam er na de race in Qatar plots een eind aan de samenwerking tussen Ocon en Alpine.

Vroegtijdig vertrek naar Haas

De Fransman liet weten dat dit niet de manier was waarop hij had gewild dat het zou eindigen, en dat hij niet de kans heeft gehad om afscheid te nemen van al het personeel dat werkzaam is in de fabriek van het team. "Esteban kan een erehaag krijgen", vertelt teambaas Oliver Oakes tegenover PlanetF1. "Dan moet hij langskomen, dat meen ik serieus. Mensen zeggen dat het niet ideaal was, maar ik denk dat het niet helemaal eerlijk is. Aan het eind van de dag had hij een optie, en hij koos om eerder met zijn nieuwe team te beginnen."

Doen wat goed is

Oakes vervolgt: "Dat is prima, daar ben ik oké mee. We hebben berichtjes gestuurd, en ik meen oprecht dat hij welkom is in Enstone als hij dat zou willen, alsof alles gepland was. Hij is een groot onderdeel van het team geweest, ook in voorgaande jaren. Ik heb veel bewondering voor hem, maar we moeten ook doen wat voor ons goed is. En Jack eerder in de auto zetten, is een groot voordeel voor ons als we kijken naar volgend jaar."

