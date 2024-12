Drie jaar na dato heeft Sky Sports F1-commentator David Croft zich uitgelaten over de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, waar Max Verstappen op controversiële wijze zijn eerste Formule 1-kampioenschap won. Croft onthulde ook dat hij nog bijna dagelijks berichten krijgt van Lewis Hamilton-fans over de race, die in de laatste ronde door Verstappen werd gewonnen.

Het is inmiddels meer dan drie jaar geleden, maar de nasleep van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 is nog steeds overal te vinden. De climax van een van de meest intense kampioenschapsstrijden in de geschiedenis van de Formule 1 kwam in de slotfase. Na een crash van Nicholas Latifi was de Safety Car nodig om het ongeluk op te ruimen, en leek de race achter Bernd Maylander te gaan eindigen. Het bevel was echter om sommige, maar niet alle auto's zichzelf te laten unlappen, om Verstappen recht achter Hamilton te krijgen, om zo nog één ronde te kunnen racen. Normaal is het protocol dat álle auto's zichzelf moeten unlappen voordat er weer geracet mag worden, waardoor er vandaag de dag nog steeds veel fans zijn die vinden dat de race onrechtvaardig is beëindigd.

Het resultaat gaat niet veranderen

Croft zei aan het begin van zijn commentaar in Abu Dhabi dit jaar dat het "niet vaak gebeurt dat we hier in Abu Dhabi een Safety Car krijgen", hetgeen het vuur weer aanwakkerde bij veel F1-fans. Ted Kravitz vroeg zich hardop af of dat een bewuste grap was van Croft, waarop zijn landgenoot en collega fel antwoordde. "We weten het nog goed. De regels werden niet gevolgd. Dat weten we, we hebben het rapport gelezen,” zei Croft. “Het gaat niet veranderen. Wat kan ik zeggen? Waarschijnlijk niets, want wat ik ook zeg, het zal verkeerd zijn. Dus ik probeer het te negeren, om eerlijk te zijn. We weten allemaal wat er is gebeurd, maar ik ben bang dat het niet gaat veranderen, Lewis Hamilton-fans. Jullie nemen nog steeds bijna dagelijks contact met ons op over Abu Dhabi 2021."

