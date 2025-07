Direct na de Grand Prix van Oostenrijk zijn de ogen van de Formule 1 alweer gericht op de Britse Grand Prix. De race op Silverstone staat voor aankomend weekend op de planning en het lijkt erop dat sowieso twee teams met speciale kleurstellingen zullen komen: Mercedes en Racing Bulls.

Het zusterteam van Red Bull Racing is een van de meest creatieve formaties in de koningsklasse van de autosport als het gaat om de livery's. Racing Bulls, wat tot vorig jaar nog bekend stond als VCARB, reed in 2024 onder andere met turquoise, roze en gele kleuren in Miami, met een spijkerbroekthema in Singapore en groen-turquoise kleuren in Las Vegas. Ook dit seizoen was de Racing Bulls weer opvallend in Miami. De bolides van Isack Hadjar en Liam Lawson waren volledig in het roze gehuld.

Speciale livery's voor Silverstone

Voor de F1-race in het Verenigd Koninkrijk zal de Brits-Nigeriaanse kunstenaar Olaolu Slawn een kleurstelling voor Racing Bulls ontwerpen.

Mercedes zit ook niet stil voor de thuiswedstrijd van George Russell. Er worden oranje accenten op de auto toegevoegd vanwege de lancering van de Mercedes Concept AMG GT XX. Op social media liggen de grappen al klaar over deze livery. "Hopelijk geeft dit ons de snelheid van de papajakleurige McLaren", klinkt het op X. Op Reddit wordt er gereageerd: "Oranje, hè? Max wordt bij Mercedes bevestigd" en "Ze vieren alvast dat ze Verstappen hebben getekend door met een oranje kleurstelling te komen".

