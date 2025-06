Volgens Ted Kravitz ligt de oplossing voor de onbestuurbare RB21 in de pitbox van het zusterteam. De verslaggever stelt dat Red Bull moet kijken naar hoe de Racing Bulls erin slagen een auto te bouwen die makkelijker te besturen is en waarvan het werkvenster aanzienlijk breder lijkt te zijn.

Waar de stap van de Racing Bulls naar Red Bull Racing normaal gesproken als een promotie geldt, lijkt dat anno 2025 minder vanzelfsprekend. De VCARB02 is in de basis niet sneller dan de RB21, maar het optimale werkvenster blijkt wel eenvoudiger te vinden. Red Bull zoekt met man en macht naar manieren om dat werkvenster te verbreden, en volgens Kravitz ligt de sleutel daartoe bij het zusterteam.

Artikel gaat verder onder video

RB21 is niet te besturen

In Ted's Notebook blikt Kravitz terug op de dramatische thuisrace van Red Bull. Max Verstappen viel al in de eerste ronde uit en Yuki Tsunoda kreeg zijn wagen opnieuw niet aan de praat. In het verleden was Kravitz vaak kritisch op de tweede coureurs van Red Bull, maar na afloop van de wedstrijd op de Red Bull Ring slikt hij die kritiek in. "Die tweede Red Bull is bijna niet te besturen. Het was niet de schuld van Yuki Tsunoda, en ook niet van Liam Lawson, Sergio Pérez of zelfs Daniel Ricciardo. Het ligt aan de auto. Die is zó gebouwd dat eigenlijk maar één iemand ermee overweg kan. Dat is prima zolang die persoon Max Verstappen is en op weg is naar zijn vijfde titel."

De keerzijde daarvan is dat het team door de mand valt zodra Verstappen er niet is. "Als Verstappen uitvalt of bij een ander team rijdt, iets wat de laatste dagen ook wordt besproken, dan heeft Red Bull niemand die die wagen goed kan besturen en punten kan pakken."

Wat doen de Racing Bulls?

Op zaterdag was de Racing Bull van Liam Lawson zelfs sneller dan de RB21 van Verstappen, al kon de Nederlander zijn laatste ronde niet afmaken door de spinnende Pierre Gasly. Toch lijkt de bestuurbaarheid van de Racing Bull duidelijk beter te zijn. Kravitz denkt hardop na: "Kunnen ze een VCARB gewoon overspuiten en inzetten als Red Bull? Nee, iedere constructeur moet zijn eigen auto bouwen. Maar Red Bull kan wél een kijkje in de keuken nemen en bepaalde ideeën uitwerken voor de tweede auto van het team. Lawson werd er immers zesde mee, en Hadjar zat in het gedrang in de openingsfase, maar had anders ook punten kunnen scoren."