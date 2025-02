Red Bull Racing-ingenieur Calum Nicholas heeft erg veel respect voor Lewis Hamilton, en wat hij heeft bereikt in Formule 1 op het gebied van diversiteit. Volgens Nicholas is het door het initiatief en de inzet van Hamilton dat de sport is gaan denken over diversiteit, en is dit het belangrijkste nalatenschap van de zevenvoudig wereldkampioen.

Nicholas draait al tien seizoenen mee bij Red Bull, waar hij een belangrijke rol speelt als ingenieur, en als mecanicien tijdens de pitstops. Hij werkt sinds 2016 nauw samen met Max Verstappen, en heeft dus veel seizoenen deelgenomen aan de strijd tussen Verstappen en de Mercedes van Lewis Hamilton. Ondanks de rivaliteit heeft Nicholas enorm veel respect voor Hamilton, niet alleen voor zijn prestaties op de baan - hij won 84 races en zes titels bij Mercedes - maar met name voor hoe de Brit zich inzet voor het verbeteren van diversiteit in de sport. Nicholas en Hamilton vertellen beiden vaak dat ze vrijwel altijd de enige niet-witte persoon zijn in een vergaderruimte of in de garage. The Hamilton Commission stelde na onderzoek in 2021 dat minder dan 1% van mensen in motorsport van een zwarte afkomst zijn, en samen met Formule 1 en alle teams werd de Diversity and Inclusion Charter opgericht om dit aan te pakken.

Te danken aan wat Lewis deed

Nicholas is Hamilton erg dankbaar voor zijn inzet, en denkt dat de resultaten nu al te zien zijn in motorsport, en in Formule 1 zelf. “Ik denk dat we vooruitgang boeken [met diversiteit in de F1]," vertelt hij bij de High Performance podcast. "Ik bedoel dat een groot deel van het feit dat we vooruitgang boeken te danken is aan wat Lewis deed. Lewis heeft een gesprek afgedwongen dat velen van ons al jaren wilden voeren. Eerlijk gezegd zal ik altijd waardering hebben voor Lewis' racevaardigheden en zijn prestaties en zijn kunnen op het circuit, maar voor mij persoonlijk is het starten van dit gesprek zijn nalatenschap en het belangrijkste wat hij ooit in deze sport heeft gedaan.”

Groot persoonlijk risico

Hamilton is niet alleen de meest succesvolle, maar ook het grootste commerciële figuur in de sport, en uiteraard een heel druk persoon naast zijn baan als coureur. “Hij heeft zichzelf hiervoor ingezet," gaat Nicholas verder. "Het was een groot persoonlijk risico en een grote uitgave [voor] Lewis. Hij wilde onafhankelijk onderzoek financieren naar de redenen waarom we deze diversiteit misten. Hij stak er zijn eigen tijd in. Wat niet makkelijk is voor iemand om zijn eigen tijd in te steken als je in zijn positie bent, zijn tijd en zijn geld - om het goed te doen.”

