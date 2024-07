Max Verstappen en Lewis Hamilton lijken weer terug bij af wat betreft hun onderlinge relatie, nadat deze kort weer in de lift zat. De Mercedes-coureur uitte de voorbije weken meermaals kritiek op Verstappen en noemde zijn gedrag 'wereldkampioenonwaardig'. In België reageerde Verstappen op de opmerkingen.

Het is de laatste tijd weer raak tussen Hamilton en Verstappen. De twee kemphanen kende een absoluut dieptepunt in hun onderlinge relatie in het seizoen van 2021, maar daarna leek het langzaam weer wat op te krabbelen. De afgelopen weken is dat echter weer tenietgedaan door met name Hamilton, die behoorlijk wat kritiek heeft afgevuurd in de richting van Verstappen. Zo gaf hij de Red Bull-coureur de schuld van de crash, noemde hij Verstappen geen teamspeler en zei hij dat het gedrag van de Limburger over de boordradio kampioenonwaardig was. Op Spa-Francorchamps in België werd Verstappen geconfronteerd met de opmerkingen van de Brit.

Verstappen countert vraag over kritiek Hamilton

Hamilton zei recentelijk dat Verstappen zich niet als een wereldkampioen heeft gedragen toen hij zich zo fel uitliet over de boordradio in Hongarije. Als de Red Bull-coureur naar die opmerkingen wordt gevraagd in België, antwoordt hij: "Weet jij hoe een wereldkampioen zich gedraagt?" Vervolgens benadrukte Verstappen dat Hamilton "recht heeft op zijn mening", maar dat hij niet van plan is er ook nog maar iets mee te doen. Volgens Verstappen is de opmerking van Hamilton niet zijn probleem en wil hij ook niet langer stilstaan bij iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden. Verstappen kijkt liever vooruit.

Verstappen: "Niet mijn probleem"

"Ik kan daar [aan de opmerkingen van Hamilton, red.] niets aan veranderen", zo wordt de drievoudig wereldkampioen geciteerd door Speedweek. "Het is niet mijn probleem en ik ga niet stilstaan bij hetgeen er in Hongarije is gebeurd. Dat is allemaal uit de weg geruimd en nu kijken we naar de toekomst."

