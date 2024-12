Volgens statisticus Cory Pesaturo zou Max Verstappen de titel van 2021 ook hebben gewonnen als je al het 'ongeluk' van Lewis Hamilton - zoals het beruchte einde van Abu Dhabi - en Verstappen gedurende het hele seizoen wegdenkt. Pesaturo heeft het volledige seizoen geanalyseerd, en concludeert dat als elke race was afgelopen zoals het zou moeten zijn afgelopen, dus zonder geluk of pech, Verstappen de titel ruim zou hebben gewonnen.

In een van de meest dramatische seizoenen in de geschiedenis van de sport won Verstappen de titel in de laatste ronde van het jaar, nadat een late Safety Car vroegtijdig werd teruggeroepen door race director Michael Masi. Masi werd na de Grand Prix uit zijn positie gehaald, en ook Pesaturo meet in zijn model dat Lewis Hamilton in Abu Dhabi had moeten winnen. Toch, als hij alle races van het seizoen corrigeert voor ongeluk of foute beslissingen van de FIA, komt Verstappen als winnaar naar boven. In hetzelfde model is Hamilton overigens wél een achtvoudig wereldkampioen, maar 'wint' hij zijn achtste in 2007, als zijn motorproblemen in Brazilië worden weggedacht, en hij niet slechts op de zevende plaats zou eindigen en zo de titel met één punt verschil misliep.

Overwinningen in Bahrein en Azerbeidzjan

Pesaturo denkt dat als men het resultaat in Abu Dhabi wil corrigeren om zo de rechtvaardige winnaar naar boven te laten komen, dat het dan voor het hele seizoen moet worden gedaan, en niet alleen voor de laatste race. "Voor de geobsedeerden met 2021," zo begon hij in een interview met Peter Windsor. "Voor mij, en dat is in mijn [puntensysteem], en zelfs door het normale 25-puntensysteem, als je daarnaar kijkt; in mijn ogen had Max Bahrein moeten winnen, want Hamilton ging wat, 29 keer over bocht 5 tijdens de race? En dan doet Max het [ook] om hem te passeren en wordt hij bestraft. Zelfs als dat niet zo is, Azerbeidzjan had hij moeten winnen, maar Hamilton had tweede moeten worden in Azerbeidzjan, dat is wat Max-fans vergeten. 'Oh, hij had Azerbeidzjan moeten winnen!' Ja, maar als zijn band niet ontplofte en hij de muur in ging, zou Hamilton als tweede eindigen, dus je moet hem in die race de tweede plaats geven als je Max de overwinning gunt. En natuurlijk moet je Hamilton en Max omwisselen in Abu Dhabi."

Hamilton heeft wél 'acht kampioenschappen'

In het model van Pesaturo, waarin geluk dus geen factor speelt, wint Verstappen dus ruim in 2021. Toch heeft Hamilton wel een achtste kampioenschap, iets waar zijn fans al jaren naar snakken - alleen niet waar men denkt "Wat echt waanzinnig is voor Hamilton-fans," gaat hij verder. "Ze kunnen maar niet over 2021 heenkomen, terwijl Max die titel toch echt makkelijk won. Het had niet tot de laatste race moeten aankomen. Als je een Hamilton-fan bent die op zoek is naar een achtste kampioenschap, dan is het voor mij 2007, waarin we nog steeds geen antwoorden hebben op wat er in Brazilië is gebeurd. Dat is het seizoen, vooral omdat het zijn rookie-seizoen is, dat de juweel in zijn kroon zou zijn."

