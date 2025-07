Max Verstappen is aan het wikken en wegen over waar zijn toekomst in de Formule 1 ligt. Of hij blijft bij Red Bull Racing, of hij gaat naar Mercedes, of hij maakt het nog gekker en hij neemt afscheid van de koningsklasse om in GT3-kampioenschappen te gaan racen. Mercedes heeft echter iets wat de andere teams niet heeft en dat kan de Duitse formatie aantrekkelijk maken voor Verstappen.

De Nederlander heeft tegenover GPFans laten weten dat hij "nog geen besluit heeft genomen" over waar hij in 2026 rijdt. "Ik heb eerlijk gezegd niks toe te voegen vergeleken met wat ik vorige week zei", antwoordde Verstappen verder in aanloop naar de afgelopen Britse Grand Prix op de vraag hoe serieus hij bezig is met een transfer. "Vorige week [in Oostenrijk] presteerden we niet geweldig en we waren nogal ongelukkig met het resultaat [door de crash met Kimi Antonelli]. Ik zou niet zeggen dat we McLaren uit hadden kunnen dagen, maar we hadden er wel een redelijk goed resultaat uit kunnen slepen. En alles wat ik die week heb gezegd, is nog steeds hetzelfde. Van mijn kant is er niks veranderd."

Red Bull als een kaartenhuis in elkaar gestort

Op loyaliteit na, is er überhaupt nog een reden voor Verstappen om bij Red Bull Racing te blijven? De Oostenrijkse formatie is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Ze zijn sowieso al twee fantastische ontwerpers kwijtgeraakt. Rob Marshall is naar McLaren vertrokken waar hij duidelijk de juiste technische 'foefjes' weet te creëren. Dat is wel te zien aan hoe oppermachtig Oscar Piastri en Lando Norris momenteel te zijn met auto's die, in tegenstelling tot de Red Bull, juist een heel breed werkvenster lijken te hebben. Adrian Newey is ondertussen verhuisd naar Aston Martin als uitvoerend technisch partner. Voor het ontslag van CEO en teambaas Christian Horner was Red Bull ook al sportief directeur Jonathan Wheatley kwijtgeraakt aan Sauber. Dit is nog maar een klein deel van de topmannen die zijn vertrokken bij de energiedrankfabrikant.

Stabiliteit bij Mercedes

Red Bull is echter niet de enige renstal waar het rommelt of heeft gerommeld bij het management de afgelopen tijd. Er staat namelijk maar één team op de Formule 1-grid wat sinds begin 2023 niet van teambaas is gewisseld: Mercedes. Toto Wolff staat al vanaf 2014 aan het roer van de Zilverpijlen, nadat hij het stokje overnam van Ross Brawn. Niet alleen de positie van teambaas is stabiel, maar ook andere topmannen vinden we al lange tijd bij Mercedes. Denk aan technisch directeur James Allison sinds 2017, ontwerper John Owen sinds 2010 en hoofd aerodynamicus Jarrod Murphy sinds 2013.

Verstappen staat erom bekend dat hij gewoon wil racen en zich niet bezig wil houden met zaken die er verder bij komen kijken. De viervoudig wereldkampioen heeft zich er bijvoorbeeld meermaals geïrriteerd over uitgesproken dat de problemen met de Red Bull-auto niet liggen aan de tweede coureur, maar toch werd besloten om Sergio Pérez te ontslaan en Liam Lawson te degraderen. Ondertussen is Yuki Tsunoda de slechtst scorende Red Bull-coureur sinds 2008. De stabiliteit bij Mercedes kan een transfer voor Verstappen aantrekkelijk maken, zeker met het oog op nieuwe technische reglementen die hun intrede zullen doen in 2026.