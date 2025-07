Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff lijken elkaar dit weekend te ontmoeten in Sardinië. Tenminste, dat is de conclusie van een aantal social media-gebruikers na wat lijkt een logische optelsom.

Max Verstappen wordt al enkele maanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar de geruchten nemen steeds serieuzere vormen aan. Het is inmiddels bekend dat er gesprekken worden gevoerd tussen beide kampen, maar dat de viervoudig wereldkampioen vooralsnog nog niet definitief heeft besloten of hij bij Red Bull Racing besluit, of vanaf volgend seizoen zijn geluk gaat beproeven bij de Duitse grootmacht van Mercedes.

Verstappen en Wolff lijken elkaar te ontmoeten in Sardinië

Teambaas Toto Wolff lijkt daar dit weekend verandering in te willen brengen. In de afgelopen dagen meldde onder andere Ralf Schumacher dat Wolff en Verstappen elkaar dit weekend zouden ontmoeten in Sardinië. Nu hebben een aantal oplettende social media-gebruikers ontdekt dat zowel de jacht van Wolff als die van Verstappen, gelegen is nabij het Italiaanse eiland. Daarnaast is het privévliegtuig van Verstappen eerder vandaag geland op het vliegveld van Sardinië... Het zou dus zomaar kunnen dat de twee elkaar daar ontmoeten om te praten over een eventueel contract, maar de tijd zal het leren.

