Nelson Piquet Junior lijkt in een podcast te hebben verklapt dat Max Verstappen volgend seizoen bij het team van Mercedes rijdt, al benadrukte de Braziliaan vervolgens direct dat er contractueel nog niets officieel is.

Het raceweekend in Silverstone was zowel op als naast de baan erg enerverend. Lando Norris won na een chaotische middag zijn vierde race van het seizoen, met teammaat Oscar Piastri daarachter op de tweede plaats. Max Verstappen kwam als vijfde over de streep. De Red Bull van de Nederlander was niet afgesteld voor de onverwachtste natte omstandigheden op zondag, waardoor hij grote moeite had om zijn auto op de baan te houden.

Grand Prix van Silverstone

Maar ook in de paddock was het een intens weekend. Geruchten over een overstap van Verstappen naar Mercedes waren hardnekkiger dan ooit, en op een gegeven moment werd er zelfs gedacht dat de overstap in Groot-Brittannië al aangekondigd zou gaan worden. Uiteindelijk bleef het echter stil. Dat er wat zou spelen, is inmiddels echter geen gerucht meer. Verstappen liet doorschemeren nog niets te hebben besloten en Mercedes erkende dat er gesprekken worden gevoerd met het kamp van de Nederlander.

Piquet verklapt overstap Verstappen naar Mercedes?

Nelson Piquet Junior, de broer van de partner van Verstappen, Kelly Piquet, lijkt zich in de podcast Pelas Pistas versproken te hebben: "Dit seizoen zijn er veel weekenden waarin het niet loopt", vertelde hij over Mercedes. "Daar kan je niet veel aan doen. Een van de coureurs is een rookie, afgelopen weekend werd hij ongelukkig door Hadjar geraakt. Het was geen goed weekend voor Mercedes. Wie weet is er volgend jaar meer mogelijk als Max daar rijdt." Als de host vervolgens inhaakt op de opvallende uitspraak, houdt Piquet eerst snel zijn mond, waarna hij benadrukt dat er contractueel nog niets officieel is.

