Column: 'Verstappen hakt knoop door en tekent meerjarig contract bij Mercedes'

Max Verstappen (27) heeft genoeg gezien na de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen zag een uiterst matig Red Bull Racing in Spielberg en kreeg ook direct de bevestiging dat een vijfde wereldtitel er niet in zit dit jaar. Met geen uitzicht op verbetering, hakt Verstappen de knoop door en vertrekt hij met een meerjarig contract naar Mercedes.

Althans, dat kan haast niet anders. Er is geen gegronde reden meer om bij Red Bull te blijven. Verstappen gaat vertrekken. De enige vraag die nog beantwoord zal moeten worden, is of hij dat na dit seizoen al doet - of dat hij nog even de kat uit de boom kijkt in 2026. Want de lijst met redenen om een vertrek bij Red Bull te rechtvaardigen, lijkt inmiddels eindeloos. En de redenen om te blijven? Die passen op een post-it. De enige logisch verklaarbare reden om na dit seizoen nog bij Red Bull te blijven plakken, zou zijn zodat Verstappen dan rustig kan kijken welk team de nieuwe reglementen het beste gaat toepassen op de auto in 2026. Menigeen zet haar geld inmiddels op Mercedes - en dat lijkt een logische gedachte.

Artikel gaat verder onder video

Kamp Verstappen wordt al tijd lang aan het twijfelen gebracht

Het is ook niet zo dat een vertrek bij Red Bull een impulsieve beslissing zou zijn. Al ruim anderhalf jaar zijn er dingen gaande bij de Oostenrijkse renstal die Verstappen, zijn vader en zijn manager Raymond Vermeulen aan het twijfelen hebben gebracht. We hebben natuurlijk de situatie rondom Christian Horner gehad en de storm rond zijn persoon lijkt nog steeds niet helemaal te zijn gaan liggen. Er klinken geluiden dat de relatie met Jos Verstappen nog steeds bekoeld is en dat er ook andere mensen binnen Red Bull zijn die maar moeilijk door één deur kunnen met de teambaas. Achter de schermen bij Red Bull lijken de meningen sowieso verdeeld te zijn, met name binnen de aandeelhouders, met enerzijds het Oostenrijkse kamp en anderzijds het Thaise kamp.

Red Bull krijgt tweede coureur en auto niet op gewenste niveau

Maar ondanks alle perikelen van vorig jaar, wist Verstappen toch kampioen te worden. En dat zorgde ervoor dat het vertrouwen - in ieder geval met het oog op de prestaties op de baan - redelijk intact bleef. Verstappen durfde toen ook nog hardop uit te spreken dat hij zeker bij Red Bull zou blijven. Maar het seizoen van 2025 was amper onderweg of de opvolger van Sergio Pérez, Liam Lawson, werd ook alweer aan de kant geschoven. Yuki Tsunoda werd in de RB21 naast Verstappen gezet, maar ook de Japanner kan geen potten breken. In Oostenrijk finishte hij zelfs als laatste. Dat het niet aan Pérez lag dat Red Bull niet met twee auto's voorin mee kon doen, begint inmiddels bij steeds meer mensen duidelijk te worden. Verstappen zelf zag dat eigenlijk al veel eerder.

Hoe lang blijft Tsunoda nog naast Verstappen zitten?

Verstappen draagt Red Bull, roept op auto te verbeteren

Verstappen heeft meerdere malen opgeroepen om de auto te verbeteren en niet steeds de coureurs te vervangen. Maar tot op heden lijkt Red Bull er nog niet in te slagen de RB21 op het gewenste niveau te krijgen. Het feit dat Verstappen vaak wel voorin mee kan doen, is op zeker zijn verdienste - en niet die van de auto. Dat moge inmiddels wel duidelijk zijn. Het is ook lastig om een auto op het juiste spoor te krijgen als je kortgeleden enkele sleutelfiguren verloren bent.

Leegloop aan grote namen bij Red Bull Racing

Want dat is het zoveelste probleem waar Red Bull en Verstappen tegenaan lopen. Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Will Courtenay en Adrian Newey; het zijn zo maar even een paar namen die kort na elkaar de deur in Milton Keynes achter zich dichtgetrokken hebben. En toeval of niet, sindsdien is het alleen nog maar bergafwaarts gegaan binnen de Oostenrijkse renstal. De prestaties van de auto, de pitstops, de strategie, ze lijken allemaal iets aan kwaliteit te hebben ingeleverd. McLaren lijkt alleen maar verder uit beeld te raken en Mercedes en Ferrari zijn inmiddels ook minimaal gelijkwaardig aan Red Bull.

Newey en co. zijn vertrokken bij Red Bull Racing

Ontsnappingsclausule in contract Verstappen geactiveerd?

Het feit dat de concurrentie wegloopt bij Red Bull en de Oostenrijkse renstal maar met één auto voorin mee kan doen, heeft ervoor gezorgd dat er flink wat terrein verloren is gegaan in zowel het coureurs- als constructeursklassement. Na de dramatisch verlopen Grand Prix van Oostenrijk heeft Verstappen een flinke achterstand op de heren van McLaren en staat Red Bull bij de constructeurs slechts vierde, achter McLaren, Ferrari en Mercedes. Er doen inmiddels verhalen de ronde dat de ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen van het slot is gegaan. De clausule zou betrekking hebben gehad op de stand in beide kampioenschappen na afloop van de eerste 6 maanden van het jaar 2025. Eind juni dus. En dat is nu.

Oostenrijk was de druppel voor Verstappen én zijn clausule

De uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk heeft er niet alleen voor gezorgd dat de exitclausule gebruikt kan worden, maar heeft Verstappen ook wederom laten inzien dat zowel de RB21 als zijn teamgenoot niet op het niveau zitten waar hij ze graag wil hebben. Met één auto kun je gewoonweg niet vechten tegen een dominant McLaren. En eigenlijk is het al niet eens één auto meer. Ook de kwaliteiten van Verstappen lijken Red Bull inmiddels niet meer te kunnen redden. Verstappen heeft gezegd dat hij het updatepakket - dat geïntroduceerd werd in Imola - enkele weken zou aankijken voordat hij een oordeel ging vellen, maar op dit moment wijst niets erop dat Verstappen tevreden is met de ontwikkeling.

Is de exitclausule van Verstappen geactiveerd?

Verstappen spreekt niet langer uit bij Red Bull te blijven

Op de Red Bull Ring liet Verstappen in gesprek met Viaplay weten dat hij 'rond de zomer' wel zou weten hoe alles ervoor staat. Niet geheel toevallig zei ook Mercedes-teambaas Toto Wolff dat hij 'rond de zomer' zijn line-up voor 2026 rond wil hebben. Daar komt nog eens bij dat Verstappen in Spielberg weigerde uit te spreken dat hij bij Red Bull blijft, iets dat hij enkele maanden geleden nog wel durfde te zeggen. Tegelijkertijd lieten George Russell en Wolff weer weten dat er gesprekken gevoerd worden met Verstappen vanuit Mercedes. 1+1 is haast 2, zou je denken.

Jos Verstappen zou niet rouwig zijn om vertrek zoon Max

En dan hebben we ook nog Jos Verstappen, oftewel 'de papa van'. Naast dat hij onderdeel uitmaakt van het management van zijn zoon, heeft hij al meermaals aangegeven dat Verstappen misschien wel een keer vertrekt bij Red Bull. Ook stelde Verstappen senior dat Horner het veld moest ruimen en sprak hij zijn onvrede uit over de ontwikkeling van de auto. Niets wijst er dan ook op dat Jos rouwig zou zijn als Max besluit te vertrekken. Integendeel zelfs. Jos lijkt op dit moment liever samen te werken met Wolff dan met Horner.

Jos en Horner zijn geen goede vrienden

Nieuwe reglementen in 2026 spelen cruciale rol

Tot slot zijn er nog de nieuwe technische reglementen voor 2026. Deze ontwikkeling speelt een sleutelrol in de beslissing van Verstappen, zo lijkt het. Wie bouwt volgend jaar de sterkste auto met de sterkste motor? Is dat het kwakkelende Red Bull, dat voor het eerst een geheel eigen aandrijflijn moet ontwikkelen en daar deels hulp bij krijgt van nieuwkomer Ford? Of is dat toch Mercedes, dat al decennia lang ervaring heeft met het bouwen van krachtige motoren én de reglementen in 2014 ook het best wist te implementeren?

Kijkt Verstappen de kat uit de boom of waagt hij de gok?

Waar rook is, is vuur, zeggen ze. En in het geval van Verstappen lijkt daar ook geen uitzondering op te komen. De vraag is alleen: kijkt Verstappen in 2026 nog even de kat uit de boom wie er als sterkste team uit de bus komt? Of waagt hij na dit seizoen de sprong en springt hij direct al aan boord bij Wolff en zijn team? Voor beide scenario's valt wat te zeggen, maar dat Verstappen vertrekt, lijkt realistischer dan ooit. Op dit moment is er geen enkele houvast bij Red Bull en is er geen uitzicht op een betere situatie op korte termijn. Maar het woord is nu aan Max.