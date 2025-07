Mercedes maakt line-up voor zomerstop bekend, Horner gelooft dat akkoord bereikt is

Mercedes heeft bij monde van Toto Wolff (53) laten weten rond de zomerstop een knoop door te hakken over de line-up voor 2026, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner (51) is er allang een akkoord bereikt. Volgens de Brit zijn de handtekeningen bij Mercedes waarschijnlijk al een tijdje ingedroogd op het papier.

Er werd in Oostenrijk weer veel gesproken over de toekomst van zowel Max Verstappen als George Russell. Van beide heren is het nog niet honderd procent zeker waar ze volgend jaar rijden. Russell heeft een aflopend contract bij Mercedes, terwijl Verstappen nog een doorlopende verbintenis heeft tot medio 2028, maar mogelijk gebruik wil maken van zijn ontsnappingsclausule. Russell onderhandelt al enige tijd met Mercedes over een nieuw contract, maar er lijkt de laatste weken weinig schot in de zaak te zitten. Volgens de geruchten heeft dit alles te maken met het feit dat Wolff niets wil vastzetten zolang er nog een mogelijkheid is om Verstappen te tekenen voor 2026. Volgens Horner zit de vork anders in de steel.

Wolff trok de aandacht met uitspraken in Oostenrijk

Op de Red Bull Ring in Spielberg deed Wolff verschillende uitspraken die breed geïnterpreteerd konden worden. Zo zei hij over de gesprekken met Verstappen dat hij deze achter gesloten deuren wil voeren en niet in het openbaar. Ook zei hij dat iedere line-up mogelijk zou zijn voor Mercedes omdat het na Lewis Hamilton en Nico Rosberg bijna niet meer moeilijker zou kunnen. Hiermee doelde hij op een potentieel duo Verstappen én Russell. Verder zei Wolff nog dat hij rond de zomer zijn line-up voor 2026 duidelijk wil hebben en aan de wereld wil communiceren. "We willen niet sadistisch zijn en onze coureurs langer laten wachten dan nodig is", zo klonk het uit de mond van de Oostenrijkse teambaas.

Horner denkt dat Wolff Red Bull in onzekerheid wil houden

Horner denkt dat het allemaal maar praatjes zijn van Wolff. De teamchef van Red Bull denkt dat Wolff bewust iedereen in het duister laat tasten, om hiermee de druk op Red Bull op te voeren. 'Horner gelooft dat Mercedes allang een akkoord heeft bereikt met de coureurs, maar houdt een officiële aankondiging achterwege om Red Bull in onzekerheid te houden', zo schrijft het toonaangevende Auto Motor und Sport.

Horner ziet Russell niet wanhopig naar andere F1-teams stappen

"Bovendien onderzoekt George de markt niet intensief genoeg", zo zegt Horner. "Als hij zich zorgen zou maken over zijn positie, zou hij wel naar alternatieven zoeken." Russell zelf zei iets soortgelijks, maar hield de deur voor andere teams iets meer open: "Er zijn vragen gesteld door andere teams, maar ik heb iedereen verteld dat Mercedes mijn eerste keuze is."

Praat Horner wel of niet met Russell?

Maar wie het door de omgekeerde bril bekijkt, kan ook stellen dat Horner en Russell hier de boel in onzekerheid willen houden. Er klinken namelijk ook geluiden dat het tweetal al met elkaar in gesprek is voor een Red Bull-stoeltje in 2026, mocht Verstappen inderdaad de keuze maken om te vertrekken.