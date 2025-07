Red Bull Racing bereidt zich achter de schermen voor op een mogelijk domino-effect wanneer Max Verstappen (27) aankondigt te zullen vertrekken. In dat geval wil Red Bull voorbereid zijn en daarom praat teambaas Christian Horner (51) momenteel met niemand minder dan George Russell (27), wiens positie eveneens onzeker is. Dat zegt F1-journalist Felix Görner.

De transfermarkt kan richting 2026 en 2027 weer flink in beweging worden gebracht. Komend seizoen worden de nieuwe motorische reglementen geïntroduceerd en het is nog maar de vraag welke teams hier het meest van gaan profiteren. Het kan zorgen voor verschuivingen op de rijdersmarkt, maar datzelfde kan ook al eerder gebeuren, bijvoorbeeld als Verstappen besluit te vertrekken bij Red Bull. De Nederlander wordt met name in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar ook Aston Martin wordt links en rechts genoemd. Samen met Red Bull zijn het deze drie teams die alert moeten zijn de komende periode. Want naast Verstappen, wordt ook Russell genoemd bij twee teams, namelijk Aston Martin én Red Bull.

Red Bull probeert Russell aanbod te doen

Volgens F1-journalist en RTL-verslaggever Görner zal een eventuele transfer van Verstappen de boel flink opschudden. Volgens hem moet men zich voorbereiden op een "domino-effect" wanneer de Nederlander vertrekt bij Red Bull. "Als de transfer doorgaat, zal er echter ook een domino-effect optreden, omdat Red Bull zich moet herpositioneren. Het is geen wonder dat ze tegelijkertijd Russell een aanbod proberen te doen, waarmee ze hem in feite van Mercedes overnemen door hem van stoel te laten ruilen."

Russell voert gesprekken met Horner

Diezelfde Görner denkt te weten dat er inmiddels al gesprekken gevoerd worden tussen Red Bull en de Britse coureur. "Er zijn ook gesprekken gaande tussen Russell en Christian Horner", zo zegt hij. Maar alles lijkt af te hangen van de beslissing van Verstappen. Mocht de regerend wereldkampioen naar Mercedes gaan, dan kunnen Red Bull en Russell elkaar - in ieder geval voor de korte termijn - uit de brand helpen door met elkaar in zee te gaan. "Maar zover zijn we nog niet", besluit Görner.