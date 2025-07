Toto Wolff (53) heeft in gesprek met de media bevestigd dat "alles volgens plan" verloopt met betrekking tot de contracten richting 2026. Maar over welke coureur(s) hij het hier heeft, laat hij in het midden. Wolff stelt dit achter gesloten deuren te willen houden. Max Verstappen (27) zelf reageerde ook kort op zijn toekomstplannen.

Niemand, op de paar hoofdrolspelers na, weet wat de ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen precies inhoudt. Er is veel over gezegd en geschreven, maar alleen de Nederlander zelf weet hoe het zit. Verstappen is ook de enige die dus met zekerheid kan zeggen of hij inderdaad sinds de Grand Prix van Oostenrijk uit zijn contract kan stappen, iets dat door diverse media wordt gesuggereerd. Daarnaast is het ook nog een kwestie van willen. Wil Verstappen überhaupt wel weg, ook als hij zijn clausule zou kunnen gebruiken? Er wordt gezegd dat hij al in gesprek zou zijn met Mercedes, maar volgens de 27-jarige coureur is er nog niets besloten over zijn toekomst. "Ik concentreer me op het rijden. Dan komt er een moment dat ik ga nadenken over volgend jaar", zo zei Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Chandhok oppert mogelijkheid: 'Russell tekent één jaar bij, Verstappen in '27 naar Mercedes?'Lees meer

Verstappen wil niet meer praten over Mercedes

Diezelfde Verstappen zei ook dat we er niet meer "over hoeven te praten", omdat er momenteel nog geen nieuws onder de zon is. De verwachting is, ook als we moeten afgaan op de woorden van Wolff, dat we wél meer weten rond de zomerstop, die in augustus van start gaat. Wolff heeft gezegd dat hij rond die tijd zijn line-up voor 2026 rond wil hebben. Verstappen heeft geen duidelijke toezegging gedaan dat hij bij Red Bull blijft volgend jaar en datzelfde doet ook Wolff. De Oostenrijkse teambaas laat op cryptische wijze weten dat "alles volgens plan" verloopt, maar waar hij dan op doelt, zegt hij niet precies.

OOK INTERESSANT: Mercedes maakt line-up voor zomerstop bekend, Horner gelooft dat akkoord bereikt is

"Alles volgens plan" zegt Wolff over onderhandelingen

"Alles verloopt volgens plan. Contractonderhandelingen worden niet openbare ruimten gevoerd", zo sprak Wolff volgens Auto Motor und Sport. Of hij hier op de onderhandelingen met Verstappen doelt of op die met Russell en/of Antonelli, zegt hij niet. Maar bij het Duitse medium zeggen ze wel: 'De Oostenrijker wil geen specifiek commentaar geven op de gesprekken met Verstappen. Die lopen natuurlijk nog. Wolff zou een slechte teambaas zijn als hij niet alle opties zou onderzoeken.'