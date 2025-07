De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Na de elfde Grand Prix van het seizoen, die in Oostenrijk werd verreden op de Red Bull Ring, werpen we een blik op de standen, waarbij Max Verstappen strafpunten ziet vervallen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Artikel gaat verder onder video

Straffen in Groot-Brittannië

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië werden er verschillende straffen uitgedeeld door de wedstrijdleiding. Ollie Bearman kreeg, naast een gridstraf van 10 plaatsen, een historisch zware straf van maar liefst 4 strafpunten. Een crash van Gabriel Bortoleto zorgde voor rode vlaggen tijdens de derde vrije training. Bearman reed met een snelheid van 260 kilometer per uur de weg van de pitstraatingang in. Hij crashte vervolgens zelf, omdat hij er geen rekening mee had gehouden dat ze remmen waren afgekoeld. Oscar Piastri kreeg een tijdstraf van 10 seconden, wat hem de overwinning zou kosten, en 2 strafpunten voor een harde en gevaarlijke remactie achter de safety car. Yuki Tsunoda werd een tijdstraf van 10 seconden en 1 strafpunt opgelegd voor contact met Bearman. De laatstgenoemde crashte samen met Haas-ploegmaat Esteban Ocon, maar hier werd geen straf voor uitgedeeld. Datzelfde geldt voor de crash van Isack Hadjar en Kimi Antonelli.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Oscar Piastri 6 São Paulo 2024

Abu Dhabi 2024

Groot-Brittannië 2025 2

2

2 3 nov. 2025

8 dec. 2025

6 juli 2026 Veroorzaken botsing met Lawson

Veroorzaken botsing met Colapinto

Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car Lando Norris 3 Qatar 2024 3 1 dec. 2025 Negeren dubbele gele vlaggen

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 0 – – – – Lewis Hamilton 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 1 Qatar 2024 1 1 dec. 2025 Te groot gat achter safety car Kimi Antonelli 2 Oostenrijk 2025 2 29 juni 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 9 Mexico-Stad 2024

São Paulo 2024 (Sprint)

Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024

Spanje 2025 2

1

1

2

3 27 okt. 2025

2 nov. 2025

30 nov. 2025

8 dec. 2025

1 juni 2026 Buiten de baan duwen Norris

Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car

Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

Veroorzaken botsing met Russell Yuki Tsunoda 5 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025 2

2

1 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 2 Qatar 2024 2 1 dec. 2025 Veroorzaken botsing met Magnussen Carlos Sainz 2 Bahrein 2025 2 13 apr. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 2 Italië 2024 2 1 sep. 2025 Veroorzaken botsing met Tsunoda Gabriel Bortoleto 0 – – – –

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 6 Qatar 2024

Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint) 2

1

2

1 1 dec. 2025

13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026 Veroorzaken botsing met Bottas

Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lance Stroll 5 Qatar 2024

Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025 2

1

2 1 dec. 2025

23 mei 2026

14 juni 2026 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly Fernando Alonso 0 – – – –

Haas

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Esteban Ocon 0 – – – – Ollie Bearman 8 São Paulo 2024

Monaco 2025 (VT2)

Groot Brittannië 2025 (VT3) 2

2

4 3 nov. 2025

23 mei 2026

5 juli 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Inhalen Sainz onder rode vlag

Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 0 – – – – Franco Colapinto 3 Mexico-Stad 2024

Oostenrijk 2025 2

1 27 okt. 2025

29 juni 2026 Veroorzaken botsing met Lawson

Buiten de baan duwen Piastri Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar

