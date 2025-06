De F1 Grand Prix van Oostenrijk is voor Red Bull Racing een drama geworden. Nadat Max Verstappen in de eerste ronde al uitgevallen was, heeft teamgenoot Yuki Tsunoda een straf gekregen na een incident met Pierre Gasly.

Tsunoda begon vanaf P18 op mediums en was in duel met Gasly, die allebei hun eerste pitstop al hadden gemaakt. De Japanner besloot vervolgens in bocht vier een poging te wagen tot een inhaalactie, maar was te laat en bleef achter Gasly. Tsunoda raakte Gasly vervolgens, waardoor Gasly spinde. Tsunoda moest een pitstop maken voor wat schade aan zijn neus, maar kreeg even later ook tien seconden straf van de FIA vanwege het veroorzaken van een incident. Tsunoda lag toen al laatste in de race.

Stewards have handed Tsunoda a 10-second time penalty for causing a collision #F1 #AustrianGP — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

