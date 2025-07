Laurent Mekies is de nieuwe CEO en teambaas van Red Bull Racing. Christian Horner moest namelijk gedwongen afscheid nemen afgelopen woensdag. Als het ontslag draaide om het feit dat Red Bull terugzakte in de pikorde, dan lijkt deze man verantwoordelijk te zijn voor de scheiding tussen Horner en Max Verstappen: Pierre Waché.

Het bedrijf achter het populaire energydrankje is deels Oostenrijks en deels Thai. De Oostenrijkse kant, ooit opgezet door Dietrich Mateschitz, had 49 procent van de aandelen in handen en de Thaise kant, ooit opgezet door Chalerm Yoovidhya, had tot afgelopen mei 51 procent van de aandelen in handen. Het was bekend dat Red Bull GmbH al van Horner af probeerde te komen sinds de rommelingen begin 2024 begonnen, maar dat de Thaise kant hem in bescherming hield. Meerdere bronnen melden nu dat beide kanten gezamenlijk hadden besloten om Horner nu uit zijn positie als CEO en teambaas te zetten, want niet alleen vechten ze niet meer om het constructeurskampioenschap, maar ook een rijderskampioenschap voor Verstappen zit er niet meer in.

Waché zorgde voor nauw werkvenster van Red Bull-bolide

Waar Red Bull het momenteel verliest ten opzichte van McLaren, Ferrari en Mercedes is het feit dat de wagens van Verstappen en Yuki Tsunoda alleen competitief zijn in een heel nauw werkvenster. Hier had de bolide van 2024 ook veel last van. "Het is duidelijk dat we een auto hadden met een zeer grillig karakter", vertelde technisch directeur Waché eerder dit seizoen. "De auto had een hoge potentie, maar het was moeilijk om die volledig te benutten, en als we dat probeerden, zorgde dat voor uitdagingen voor de coureur. Vooral in langzame bochten veroorzaakte het instabiliteit, wat het lastig maakte om ermee om te gaan." De Fransman vond een nauw werkvenster geen probleem, als het ervoor zorgde dat de absolute piek boven hun rivalen zou zijn, maar het werkvenster werd té nauw.

Waché probeerde dit met de RB21 van 2025 op te lossen. "Wat we dit jaar hebben gedaan, is misschien de volledige potentie van de auto verminderen, die grilligheid verminderen, maar hem makkelijker bestuurbaar maken voor de coureur. Dat was ons belangrijkste doel, vooral bij het insturen van de bochten." De problemen met het werkvenster lijken echter alleen maar erger te zijn geworden.

Negeren Newey en volgen van Waché lijkt oorzaak

Horner onthulde dat Red Bull met een upgrade in Spanje in 2023 al de verkeerde kant op was gegaan. Ontwerper Adrian Newey, die inmiddels naar Aston Martin is overgestapt, waarschuwde het team meermaals voor Waché's idee om voor een nauw werkvenster te gaan. "Maar er waren weinig andere mensen in de organisatie die zich er druk om maakten", legde Newey uit in een interview met Auto Motor und Sport.

Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat Verstappen af en toe de sterren van de hemel kan rijden, zoals in Japan en Imola, maar de Red Bull-auto doet op weinig momenten wat hij wil. De uitspraak 'Dit is onbestuurbaar!' is dan ook vaak te horen over de boardradio. Het negeren van de waarschuwingen van Newey en het volgen van Waché's plan lijken de oorzaak te zijn van de inmiddels vierde positie voor Red Bull bij de constructeurs. Horner had mogelijk als CEO en teambaas in kunnen grijpen, maar omdat hij dat niet heeft gedaan, kan het de reden zijn geweest voor zijn ontslag.