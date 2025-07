Christian Horner kreeg afgelopen dinsdagavond te horen dat hij zijn rol als CEO en teambaas van Red Bull Racing moest opgeven en een dag later werd het aan de rest van de wereld bekendgemaakt. Het besluit om Horner te ontslaan, kan mogelijk zijn gemaakt door een verschuiving van de aandelen binnen het Red Bull-imperium.

Red Bull werd in de jaren tachtig opgericht door de Oostenrijker Dietrich Mateschitz en Red Bull GmbH en door de Thai Chaleo Yoovidhya en de TCP Group. Ieder zouden ze voor 49 procent eigenaar zijn van de energiedrankfabrikant. De overige 2 procent ging naar de zoon van Chaleo, Chalerm Yoovidhya. Mateschitz had altijd zeggenschap over de sportactiviteiten van Red Bull, maar hij en Yoovidhya senior zijn allebei inmiddels overleden. Yoovidhya junior heeft zijn persoonlijke 2 procent altijd apart gehouden, maar omdat het samen met de 49 procent van de TCP Group 51 procent maakte, had de Thaise kant van Red Bull meer de touwtjes in handen sinds het overlijden van Mateschitz.

Yoovidhya gaf 2 van zijn 51 procent op

Volgens Fortune heeft Yoovidhya die 2 procent echter verkocht in mei eerder dit jaar, nadat hij het bijna vier decennia vast heeft gehouden. Hij zou deze aandelen hebben overgemaakt naar Fides Trustees SA, een trustdienst gevestigd in Genève in Zwitserland. Een trustdienst is iets waar je vermogen in kan stoppen, waarna je het toevertrouwt aan een derde partij, de trustee. Het juridische eigenaarschap wordt dan ook overgedragen aan de trustee. Degene die vervolgens profiteert van deze investering, bijvoorbeeld een familielid van in dit geval Yoovidhya, is de beneficiary.

Deze transactie is afgelopen maandag uitgekomen, toen een Oostenrijks document bij het handelsregister werd gepubliceerd. Waarom dit aandeel is overgemaakt, is niet bekend. Volgens Bloomberg Billionaires Index is het 1,1 miljard dollar waard.

Oostenrijkse kant wilde van Horner af

Omdat de Thaise kant een deel van de aandelen heeft opgegeven om in de trustdienst te stoppen, kan het zijn dat de Oostenrijkse kant weer meer te zeggen kreeg over de sportactiviteiten van Red Bull. Yoovidhya was naar verluidt altijd een supporter van Horner, terwijl de Oostenrijkse kant, onder leiding van onder andere Dietrichs zoon Mark Mateschitz en CEO Oliver Mintzlaff, juist van hem af wilde. Er ontstonden twee jaar geleden spanningen binnen het team. Horner raakte de ene na de andere topman bij Red Bull Racing kwijt - denk aan ontwerpers Rob Marshall en Adrian Newey evenals sportief directeur Jonathan Wheatley - en er loopt een zaak omtrent mogelijk machtsmisbruik waarbij een assistente van Horner betrokken was. Dat de Thaise kant een deel van haar macht zou hebben opgegeven, kan hét moment zijn geweest voor Red Bull GmbH om in te grijpen bij het Formule 1-team.

