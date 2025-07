Brundle doet schokkende onthulling: 'Ik sprak met Horner en dít is wat hij zei'

Christian Horner (51) werd vanochtend plots op straat gezet door Red Bull Racing. Het ontslag van de CEO en teambaas kwam vrij onverwachts, ook voor Horner zelf, zo blijkt uit een eerste reactie die hij gaf aan Martin Brundle. Laatstgenoemde vroeg Horner uiteraard naar de reden voor zijn ontslag en het antwoord was bijzonder.

Kort nadat bekend werd dat Horner na een dienstverband van ruim 20 jaar op straat was gezet door Red Bull Racing, werd Brundle als commentator en analist door Sky Sports gevraagd om in de uitzending te komen om zijn reactie te geven. Omdat Brundle Horner als "een vriend" beschouwt, besloot hij het slachtoffer in deze zaak eerst even te bellen. "Ik zei tegen hem: 'Kunnen we even praten voordat ik op televisie verschijn?', want ik wilde weten hoe het was vanuit zijn standpunt, maar dat lukte niet", zo vertelde Brundle later in bovengenoemde tv-uitzending.

Artikel gaat verder onder video

Horner kreeg geen reden mee voor ontslag bij Red Bull

Brundle stelt dat hij later op de dag nog even gaat praten met Horner, maar dat hij al wel een korte reactie kreeg van de Brit. Want waarom wordt een uiterst succesvolle teambaas, die vorig jaar nog de coureurstitel wist te winnen, nu - halverwege het seizoen - op straat gezet? Het antwoord van Horner was schokkend. "Wat hij me vertelde, was dat er geen reden aan hem was verteld voor het ontslag. Dat is de enige informatie die ik nu heb", vertelt Brundle. Omdat Horner een vriend is van hem, zegt de analist "behoorlijk verdrietig" te zijn over het ontslag. "Maar weet je, niets duurt voor eeuwig. Dingen gaan verder en Red Bull heeft al significante veranderingen doorgevoerd."

Hij vervolgt: "Laurent Mekies komt over van de Racing Bulls, hun juniorenteam, het zusterteam. Alan Permane neemt de honneurs daar dan weer waar. Ze [Red Bull] hebben heel snel oplossingen bedacht."

