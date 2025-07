Volgens zakenman Chris Woerts gaat het gedwongen vertrek van Christian Horner Red Bull nog flink wat centen kosten. Woerts wijst naar het contract van Horner, dat nog doorliep tot en met 2030 en dat door het energiedrankjesbedrijf moet worden afgekocht.

De voormalig teambaas van Red Bull maakte woensdagochtend via een emotionele speech zijn afscheid bekend aan het team. Horner zat al sinds de oprichting van de renstal in het zadel als teambaas en CEO van Red Bull Racing. Aan die periode komt dus een einde, want Laurent Mekies zal de overstap maken naar het topteam.

Ontslag Horner was onvermijdelijk volgens Woerts

Woerts stelt in gesprek met PowNews dat het slechts een kwestie van tijd was voordat Horner het veld moest ruimen: "Dat is heel logisch eigenlijk. Het suddert al heel lang bij Red Bull." De zakenman verwijst naar de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag die vorig jaar ter sprake kwam en zag het vanaf dat moment eigenlijk al niet meer goedkomen: "Ze hadden hem gelijk moeten ontslaan."

Max laat vader Jos het 'vuile werk' doen

De RB21 is een lastige auto die ook Horner niet zomaar kan verbeteren, maar hij is volgens Woerts wel degene die de verantwoordelijkheid draagt: "Het is een kutauto, maar Horner stelt het team samen." Vader Jos heeft zich in de voorbije maanden kritisch uitgelaten over de rol van de teambaas en Woerts stelt dat hij dat namens de viervoudig kampioen doet: "Je merkt aan alles dat Jos Verstappen, de vader van Max, helemaal niet blij was met hoe het ging bij Red Bull... Jos is gewoon heel kritisch en wil gewoon het allerbeste voor Max. Na het afgelopen weekend, een drama-race voor Max, was hij totaal niet happy en toen is de bom gebarsten. Max is heel verstandig; die doet dat via zijn vader."

Afkoopsom Horner richting zestig miljoen

Toch gaat het gedwongen vertrek Red Bull nog een aardig zakcentje kosten. Zo heeft de voormalig teambaas een contract tot en met 2030, dat moet worden afgekocht. "Hij stond op de payroll voor twaalf miljoen per jaar, een bescheiden twaalf miljoen. Dat is een redelijk bedrag voor onze vriend," onthult Woerts. Met de resterende looptijd kon Horner zo’n zestig miljoen binnenharken: "Ik denk dat hij iets meer krijgt, wat extra geld zodat hij zich rustig houdt, maar hij had al genoeg hoor."

