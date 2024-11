Hamilton over titel Verstappen: "Niet echt concurrentie gehad"

Lewis Hamilton zag zijn rivaal Max Verstappen voor een vierde jaar op rij wereldkampioen worden op zaterdagavond in Las Vegas, maar de Brit meent dat Verstappen in de laatste races geen concurrentie heeft gehad om deze titel te winnen. Hamilton werd zelf tweede na een ondermaatse kwalificatiesessie, en moest alleen teamgenoot George Russell voor zich dulden.

Dit jaar ging de strijd om de titel niet tussen Verstappen en Hamilton zoals in 2021, maar met Lando Norris, de landgenoot van de zevenvoudig kampioen. Norris moest in Las Vegas voor Verstappen eindigen en minimaal drie punten inlopen, maar eindigde op de zesde plaats achter de Limburger. Hierdoor is Verstappen voor het vierde opeenvolgende seizoen kampioen, iets wat slechts vier andere coureurs - waaronder Hamilton - wisten te doen in de geschiedenis van de Formule 1. Michael Schumacher is tot heden de enige coureur die er een vijfde jaar aan wist te plakken. Verstappen zou dit record kunnen evenaren in 2025.

Niet echt concurrentie gehad

Hamilton had op zaterdagavond in Las Vegas, na een mindere periode, een fenomenale race. De Brit werd als Driver of the Day uitgeroepen na als tweede te eindigen vanaf de tiende startplek, en stond slechts enkele seconden achter teamgenoot George Russell, die won vanaf pole position. Na de race werd Hamilton gevraagd over de prestatie van zijn rivaal Verstappen. "Mijn felicitaties aan Max", zei Hamilton bij F1TV na afloop van de race. "Hij heeft de laatste paar races niet echt concurrentie gehad, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Ze hebben het als team geweldig gedaan. Het was geweldig om de ontwikkeling te zien [van McLaren]. McLaren heeft hen tot het uiterste gepusht. Maar Max stond z'n mannetje en heeft het fenomenaal gedaan, dus proficiat aan hem."

