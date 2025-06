Volgens zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hebben de updates van Ferrari vooralsnog niet geresulteerd in tijdwinst. De Engelsman stelt dat de SF-25 zeker niet slecht aanvoelt, maar simpelweg te langzaam is.

De samenwerking tussen Hamilton en Ferrari is sinds dit seizoen een feit. Wel lijken er nog wat opstartproblemen te zijn. Zo moet de zevenvoudig kampioen nog wennen aan zijn nieuwe race-engineer Riccardo Adami, met wie er in de openingsfase van het seizoen al enkele discussies op de boordradio te horen waren. Daarnaast wist Hamilton, los van zijn zege tijdens de sprintrace in China, weinig hoogtepunten te behalen. De achterstand op teamgenoot Charles Leclerc is regelmatig zichtbaar, en de roep om updates is dan ook sterker geworden.

'Auto voelt niet slecht aan, maar is gewoon te langzaam'

Voor het raceweekend in Oostenrijk heeft Ferrari een nieuwe vloer meegenomen, maar voorlopig is Hamilton nog niet tevreden. "Er is ontzettend veel werk verzet om die vloer te brengen, maar zoals je ziet, heeft dat onze concurrentiepositie niet echt veranderd. De auto voelt eigenlijk niet slecht aan, maar we komen gewoon flink tekort qua snelheid. We moeten daar naar kijken en dat is het eigenlijk. We blijven gewoon pushen, proberen de afstelling te verbeteren en te kijken wat we eruit kunnen halen. Het zit heel dicht bij elkaar in de top tien, dus een tiende kan al het verschil maken. We gaan proberen dat vannacht nog te vinden," ziet Hamilton toch nog positieve punten.

Ferrari staat niet vooraan

De achterstand op de snelste tijden ziet Hamilton echter met argusogen aan: "Charles zat er zes tienden vanaf, ik zat bijna een seconde achter, dus dat is niet ideaal. Maar ik denk dat we veel hebben geleerd, dus we gaan waarschijnlijk wat veranderingen doorvoeren. Hopelijk kunnen we iets dichterbij komen. We zullen niet vooraan staan."

