Tim Cook, de CEO van Apple, heeft bevestigd dat er een nieuwe documentaire over het leven van Lewis Hamilton aan zit te komen. De film zal exclusief te zien zijn op Apple TV. Het verhaal van de zevenvoudig wereldkampioen, die over zijn reis vertelt aan de hand van zijn indrukwekkende carrière in de Formule 1, is volgens Cook bijzonder inspirerend.

Eén van de grote verhalen in aanloop naar dit seizoen was natuurlijk Hamilton die zou beginnen aan zijn veelbesproken volgende stap bij het team van Ferrari. Sinds het bekendmaken van die overgang aan het begin van 2024 konden de tifosi fantaseren over de recordkampioen in het rood en richting het nieuwe seizoen werd er hardop gedroomd van een strijd om de wereldtitel. Voorlopig is daar echter weinig van terechtgekomen. Op een sprintzege na is het allemaal nog niet zoals gewenst en inmiddels is de titeldroom voor dit jaar wel uit het hoofd gezet.

Artikel gaat verder onder video

Onderaan de streep begonnen

Ondanks al zijn moeilijkheden van dit seizoen, wordt er hard gewerkt aan een documentaire over de Brit door Apple. De documentaire zal zich richten op Hamilton's reis van een arbeidersgezin naar de top van de Formule 1, waar hij geschiedenis schreef als de eerste gekleurde coureur. CEO Cook sprak tegenover Variety zijn bewondering uit voor de coureur en zijn levensverhaal: "Lewis is zeer inspirerend voor mij. Hij kwam uit een arbeidersgezin, brak alle 'bestaande regels' over wie er mocht rijden en wie niet. Hij begon met een kart en is nu Formule 1-coureur. Het is een ongelooflijk levensverhaal." Naast zijn sportieve prestaties, heeft Hamilton ook naam gemaakt als filantroop en activist, onder meer door de oprichting van zijn stichting Mission 44, die jongeren ondersteunt in hun educatie en carrièrekansen.

Golf van inspiratie

De documentaire zal niet alleen zijn professionele hoogtepunten belichten, maar ook zijn persoonlijke uitdagingen en maatschappelijke betrokkenheid. Cook voegde toe: "Ik kan niet wachten op de documentaire, omdat ik denk dat het een golf van inspiratie zal zijn voor miljoenen mensen." Daarmee onderstreept Apple het belang van Hamilton's verhaal, dat verder gaat dan de racebaan alleen.

Gerelateerd